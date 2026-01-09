NASA возвращает астронавтов с МКС из-за таинственной медицинской проблемы

NASA приняла решение о досрочном возвращении четырех астронавтов с МКС из-за серьезного медицинского состояния одного из членов экипажа. Это первый случай за 25 лет работы станции, когда пилотируемая миссия прерывается по медицинским причинам и проводится контролируемая медицинская эвакуация.

NASA также отменило выход в открытый космос и завершает миссию Crew-11 на несколько месяцев раньше запланированного срока. Администратор NASA Джаред Айзекман во время срочной пресс-конференции в Вашингтоне заявил, что решение о возвращении экипажа было принято совместно с медицинскими специалистами агентства, поскольку «возможностей для надлежащей диагностики и лечения этого состояния на МКС нет». NASA не называет, какой именно из четырех астронавтов миссии Crew-11 имеет медицинскую проблему, а также не раскрывает ее характер, ссылаясь на право члена экипажа на приватность.

Главный врач NASA Джеймс «JD» Полк сообщил, что астронавт находится в стабильном состоянии, и подчеркнул, что агентство «действует с чрезмерной осторожностью», принимая решение о досрочном возвращении. По словам Полка, инцидент не был травмой, полученной во время выполнения рабочих задач и не имеет никакого отношения к операционной деятельности экипажа или подготовки к выходу в открытый космос.

«Я не буду говорить ни о каком конкретном астронавте или каком-либо конкретном диагнозе. Прошу уважать приватность астронавта», — сказал Полк.

Crew-11 стартовал к МКС 1 августа и должен был вернуться на Землю примерно 20 февраля. Вместо этого астронавты покинут станцию в ближайшие дни, совершат сход с орбиты и приводнение с помощью парашютов в Тихом океане вблизи побережья Калифорнии. Возвращение состоится на том же корабле SpaceX Crew Dragon, на котором экипаж стартовал более пяти месяцев назад. Все четверо астронавтов возвращаются вместе, поскольку используют один и тот же корабль в качестве спасательного аппарата.

«После обсуждений с нашим главным руководителем по вопросам здравоохранения и медицины, доктором JD Полком, а также руководством агентства, я пришел к выводу, что в интересах наших астронавтов вернуть Crew-11 раньше запланированного срока», — заявил Айзекман.

В состав Crew-11 входят командир миссии Зена Кардман (38 лет), пилот Майк Финк (58 лет, четвертый космический полет), японский астронавт Кимия Юи (55 лет) и российский космонавт Олег Платонов (39 лет). Кардман и Финк должны были осуществить 6,5-часовой выход в открытый космос для установки оборудования снаружи станции, однако NASA отменило его в среду, сославшись на «медицинское беспокойство» в отношении одного из астронавтов. Полк отдельно подчеркнул, что события среды никоим образом не были связаны с подготовкой к выходу в открытый космос, включая процедуру дыхания высокими концентрациями кислорода во избежание декомпрессионной болезни.

«Это было полностью не связано с какими-либо операциями на борту. Речь идет о медицинской проблеме в сложных условиях микрогравитации с тем набором оборудования, который мы имеем для проведения диагностики. Я не буду вдаваться в конкретные детали самого медицинского инцидента. Но экипаж имеет высокую подготовку и сразу пришел на помощь своему коллеге», — заявил Полк.

В среду днем Юи связался с центром управления полетами в Хьюстоне с просьбой о частной медицинской конференции с врачом полета, после чего попросил наземные команды включить камеры внутри станции. Медицинские консультации проводятся на закрытых радиоканалах и не транслируются в открытых каналах связи между МКС и центром управления. После запроса на медицинскую конференцию NASA временно удалило аудиотрансляцию со своего YouTube-канала. Позже в тот же день агентство впервые публично сообщило о медицинской проблеме, а ночью объявило, что рассматривает возможность досрочного завершения миссии.

МКС оснащена медицинским оборудованием и медикаментами для реагирования на чрезвычайные ситуации. Члены экипажа обучены проводить ультразвуковые исследования, осуществлять дефибрилляцию и устанавливать внутривенные линии. В то же время, по словам Полка, медицинские возможности станции ограничены уровнем помощи, подобным экстренной помощи при транспортировке пациента в больницу. На борту МКС есть мощный набор медицинского оборудования, но нет полного объема аппаратуры, который обычно есть в отделении неотложной помощи.

«Более 60 лет NASA устанавливает стандарты безопасности и защищенности в пилотируемых космических полетах. В этих усилиях, в частности в течение 25 лет непрерывного присутствия человека на борту Международной космической станции, здоровье и благополучие наших астронавтов всегда были и будут оставаться нашим наивысшим приоритетом», — заявил Айзекман.

После отбытия Crew-11 на орбите временно останется экипаж из трех человек до прибытия следующей миссии NASA и SpaceX рассматривают возможность ускорить запуск Crew-12 с текущей целевой даты 15 февраля. К тому времени единственный американский астронавт на борту будет отвечать за американский сегмент станции, а часть научных экспериментов могут отложить. Из-за сокращенного состава экипажа NASA временно не сможет проводить выходы в открытый космос, что, по оценке руководства агентства, создает «несколько повышенный риск» в случае серьезных технических неисправностей, требующих внекорабельных работ.

Источник: CyberNews.com