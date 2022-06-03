NASA забронирует еще 5 миссий у SpaceX по доставке астронавтов на МКС космическим кораблем Crew Dragon

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) планирует приобрести у SpaceX пять дополнительных миссий Crew Dragon по доставке астронавтов на Международную космическую станцию (МКС). Предположительно, этого хватит, чтобы орбитальная космическая станция оставалась полностью занятой до 2030 года. То есть, до конца ее эксплуатации. На данный момент нет подписанного международного соглашения о продолжении работы МКС до этой даты.

«Орбитальные летные испытания Boeing-2 прошли очень хорошо, и мы надеемся, что в ближайшем будущем сможем сертифицировать систему Starliner. Однако нам потребуются дополнительные миссии от SpaceX, чтобы реализовать нашу стратегию: чтобы каждый коммерческий провайдер выполнял чередующиеся миссии один раз в год», — сказано в сообщении NASA.

В настоящее время SpaceX является единственным сертифицированным коммерческим поставщиком транспортных услуг для NASA. Весной 2023 года компания Илона Маска отправит свою шестую ротационную миссию.

Всего SpaceX уже запустила четыре оперативных миссии по доставке экипажа на космическую станцию, начиная с запуска Crew-1 15 ноября 2020 года. У SpaceX есть еще два полета в рамках первоначального контракта с NASA. В феврале 2022 года NASA заключило с SpaceX контракты с фиксированной ценой на миссии Crew-7, Crew-8 и Crew-9. Еще одна была добавлена потому, что космический корабль CST-100 Starliner корпорации Boeing не смог завершить процесс сертификации из-за аварии в ходе испытательного полета.

Таким образом, общее количество миссий Crew Dragon увеличится до 14. А у Boeing их — всего шесть. При этом пилотируемый космический корабль Starliner способен летать только на ракете Atlas V компании United Launch Alliance.