Новости
NASA завершила строительство основной ступени сверхтяжелой ракеты Space Launch System для освоения дальнего космоса

NASA завершила строительство основной ступени сверхтяжелой ракеты Space Launch System для освоения дальнего космоса

NASA завершила строительство основной ступени сверхтяжелой ракеты Space Launch System для освоения дальнего космоса


NASA и Boeing закончили работу над основной частью новой сверхтяжёлой ракеты Space Launch System (SLS), которая предназначается для доставки людей и грузов в дальний космос. Базовая часть, изготовленная на заводе NASA в Михуде в Новом Орлеане, в настоящее время направляется в Миссисипи, где она будет проходить ключевые испытания.

SLS является важной частью программы Artemis, инициативы NASA по возвращению людей на Луну к 2024 году. Когда строительство будет полностью завершено, Space Launch System станет самой мощной ракетой в мире. Ступень погрузили на баржу и отправили в космический центр NASA в Миссисипи. Там она пройдёт все основные этапы тестирования Green Run перед первым запуском миссии. Испытание включает заполнение топливом и полную нагрузку четырёх главных двигателей, как во время фактического запуска. Ракета будет установлена не на стартовой площадке, а на испытательном стенде.

Это тестирование предполагается провести этим летом, после чего ракета может отправиться в космический центр Кеннеди на мысе Канаверал (ориентировочно, в период с июля по октябрь 2020 года). Но до этого момента предстоит многое ещё сделать, в частности, установить верхнюю часть ракеты и прикрепить к ней капсулу Orion. Первый полёт SLS с кораблём будет без экипажа, NASA проверит эффективность капсулы в космосе.

Американское космическое агентство до сих пор не установило точную дату старта миссии, получившей название Artemis 1. Через год после пробного полёта NASA планирует запустить ещё одну ракету, но уже с экипажем на борту. По словам вице-президента и руководителя проекта SLS в Boeing Джона Шеннона, строительство второй ракеты идёт на 40% быстрее. Самыми сложными задачами оказались процесс сварки и создание части ступени, где устанавливаются двигатели.

Тем временем NASA по-прежнему необходимо продумать множество других моментов. Это и скафандры, и лунные модули. Текущий год станет показательным для агентства, он покажет, сможет ли NASA подготовить всё это, чтобы безопасно доставить астронавтов на поверхность Луны.

Источник: The Verge

Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить