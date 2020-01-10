NASA завершила строительство основной ступени сверхтяжелой ракеты Space Launch System для освоения дальнего космоса





NASA и Boeing закончили работу над основной частью новой сверхтяжёлой ракеты Space Launch System (SLS), которая предназначается для доставки людей и грузов в дальний космос. Базовая часть, изготовленная на заводе NASA в Михуде в Новом Орлеане, в настоящее время направляется в Миссисипи, где она будет проходить ключевые испытания.

SLS является важной частью программы Artemis, инициативы NASA по возвращению людей на Луну к 2024 году. Когда строительство будет полностью завершено, Space Launch System станет самой мощной ракетой в мире. Ступень погрузили на баржу и отправили в космический центр NASA в Миссисипи. Там она пройдёт все основные этапы тестирования Green Run перед первым запуском миссии. Испытание включает заполнение топливом и полную нагрузку четырёх главных двигателей, как во время фактического запуска. Ракета будет установлена не на стартовой площадке, а на испытательном стенде.

Это тестирование предполагается провести этим летом, после чего ракета может отправиться в космический центр Кеннеди на мысе Канаверал (ориентировочно, в период с июля по октябрь 2020 года). Но до этого момента предстоит многое ещё сделать, в частности, установить верхнюю часть ракеты и прикрепить к ней капсулу Orion. Первый полёт SLS с кораблём будет без экипажа, NASA проверит эффективность капсулы в космосе.

Американское космическое агентство до сих пор не установило точную дату старта миссии, получившей название Artemis 1. Через год после пробного полёта NASA планирует запустить ещё одну ракету, но уже с экипажем на борту. По словам вице-президента и руководителя проекта SLS в Boeing Джона Шеннона, строительство второй ракеты идёт на 40% быстрее. Самыми сложными задачами оказались процесс сварки и создание части ступени, где устанавливаются двигатели.

Тем временем NASA по-прежнему необходимо продумать множество других моментов. Это и скафандры, и лунные модули. Текущий год станет показательным для агентства, он покажет, сможет ли NASA подготовить всё это, чтобы безопасно доставить астронавтов на поверхность Луны.

Источник: The Verge