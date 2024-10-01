Новости Софт 01.10.2024 в 20:08 comment views icon

Нацкэшбек в действии: 1,6 млн украинцев присоединились к программе, за месяц им начислили 42 млн грн кэшбэка

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg

Вадим Карпусь

Автор новостей

Нацкэшбек в действии: 1,6 млн украинцев присоединились к программе, за месяц им начислили 42 млн грн кэшбэка

Раздел Технологии выходит при поддержке Favbet Tech

В прошлом месяце в Украине началось тестирование программы Нацкешбека. Она ориентирована на поддержку украинских производителей и предусматривает стимулирование покупателей, чтобы они выбирали именно национального производителя.

Напомним, по условиям программы, граждане смогут вернуть 10% стоимости украинских товаров, которые входят в соответствующий реестр. Общая сумма возврата не может превышать 3000 грн в месяц. Средства начисляются через «Дію» и выплачиваются на специально открытую карту. Еще важно — чтобы принять участие в программе Нацкешбека, надо дать разрешение на просмотр операций по своей банковской карте (или картам), которой человек рассчитывается за покупки.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров подвел итоги первого месяца бета-теста программы Нацкешбека. По его словам, украинцам за первый месяц уже начислили 42 млн грн Нацкешбека. При этом 95% пользователей, присоединившихся к программе, уже видят начисленные средства в Дії.

Среди других интересных статистических данных Федоров выделил следующее:

  • 1,6 млн украинцев открыли карты в банках
  • 1 234 производителя уже подключили Нацкэшбек
  • 235 тыс. товаров участвуют в программе

Исходя из заявленных показателей, на каждого зарегистрированного участника программы приходится примерно 26,25 грн начисленного за месяц кэшбэка.

Средства, полученные в рамках программы Нацкешбек, можно потратить на коммунальные услуги, медицинские услуги, транспорт, мобильную связь, спорт, кино или на донат на Силы обороны или военные облигации.

Раздел Технологии выходит при поддержке Favbet Tech

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков.

Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить