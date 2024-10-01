Нацкэшбек в действии: 1,6 млн украинцев присоединились к программе, за месяц им начислили 42 млн грн кэшбэка

В прошлом месяце в Украине началось тестирование программы Нацкешбека. Она ориентирована на поддержку украинских производителей и предусматривает стимулирование покупателей, чтобы они выбирали именно национального производителя.

Напомним, по условиям программы, граждане смогут вернуть 10% стоимости украинских товаров, которые входят в соответствующий реестр. Общая сумма возврата не может превышать 3000 грн в месяц. Средства начисляются через «Дію» и выплачиваются на специально открытую карту. Еще важно — чтобы принять участие в программе Нацкешбека, надо дать разрешение на просмотр операций по своей банковской карте (или картам), которой человек рассчитывается за покупки.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров подвел итоги первого месяца бета-теста программы Нацкешбека. По его словам, украинцам за первый месяц уже начислили 42 млн грн Нацкешбека. При этом 95% пользователей, присоединившихся к программе, уже видят начисленные средства в Дії.

Среди других интересных статистических данных Федоров выделил следующее:

1,6 млн украинцев открыли карты в банках

1 234 производителя уже подключили Нацкэшбек

235 тыс. товаров участвуют в программе

Исходя из заявленных показателей, на каждого зарегистрированного участника программы приходится примерно 26,25 грн начисленного за месяц кэшбэка.

Средства, полученные в рамках программы Нацкешбек, можно потратить на коммунальные услуги, медицинские услуги, транспорт, мобильную связь, спорт, кино или на донат на Силы обороны или военные облигации.

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