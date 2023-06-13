Научный журнал Nature запретил публиковать статьи с изображениями и видео, сгенерированными ИИ

Редакция журнала объявила, что не будет публиковать изображения или видео, созданные с помощью генеративного ИИ.

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Nature, основанный в 1869 году, публикует рецензируемые исследования по различным академическим дисциплинам, в частности, связанным с наукой и техникой. Издание является одним из самых цитируемых и влиятельных научных журналов в мире.

Недавнее ограничение в использовании искусственного интеллекта принято после месяцев интенсивных дискуссий и консультаций, вызванных ростом популярности таких инструментов как ChatGPT и Midjourney.

«Кроме статей, относящихся к искусственному интеллекту, Nature не будет публиковать контент, в котором фотографии, видео или другие иллюстрации были полностью или частично созданы с помощью генеративного искусственного интеллекта, по крайней мере в ближайшем будущем», — написало издание.

Использование генеративного ИИ несколько не сходится с этическими принципами журнала, отмечают редакторы. В частности, тех, что касаются «доброчестности и прозрачности», а также возможности цитировать источники данных на изображениях:

«Как исследователи, редакторы и издатели мы должны знать источники данных и изображений, чтобы была возможность проверить их точность и правдивость. Нынешние генеративные инструменты ИИ не предоставляют доступ к своим источникам, что делает невозможным такую проверку».

Все художники, редакторы, иллюстраторы и фотографы, которые публикуются на Nature, должны предоставить подтверждение, что их работы не были созданы или дополнены искусственным интеллектом.

Nature также отмечает, что практика определения авторского права является еще одним из препятствий для этического использования искусственного интеллекта в научных работах. Оригинального создателя ИИ-изображения трудно обнаружить, поскольку оно синтезируется из миллионов изображений из базы данных инструмента.

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В то же время, журнал все еще позволяет публиковать текст, созданный инструментами типа ChatGPT, с соответствующими оговорками. Использование больших языковых моделей должно быть четко задокументировано в разделе методов или благодарностей статьи, однако в качестве автора такой инструмент никогда не будет указан.