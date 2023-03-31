Бесплатный Midjourney — все. Разработчики ИИ-генератора изображений ограничили доступ из-за наплыва пользователей и генерации фейков

Генератор изображений на базе искусственного интеллекта Midjourney приостановил предоставление бесплатной пробной версии своего сервиса. Причиной тому называют внезапный приток новых пользователей.

Генеральный директор и основатель Midjourney Дэвид Хольц объявил об изменении, сославшись на «чрезвычайный спрос и злоупотребления пробной версией». Позже он уточнил, что бесплатное предоставление пробной версии сервиса приостановлено «из-за того, что огромное количество людей создают одноразовые аккаунты, чтобы получить бесплатные изображения».

«Мы думаем, что виновником, вероятно, было вирусное обучающее видео в Китае», — добавил Хольц. «Это произошло одновременно с временной нехваткой GPU. Два фактора сошлись воедино, и это привело к падению сервиса для платных пользователей».

Хольц также добавил, что ограничение пробной версии никак не связано с недавним появлением изображений ареста Дональда Трампа или Папы Франциска в стильном пуховике Balenciaga. Дело в том, что бесплатная пробная версия Midjourney не предоставляла доступ к последней версии Midjourney 5, которая создает наиболее реалистичные изображения и, как считается, использовалась для создания этих изображений.

В Midjourney не исключают, что в дальнейшем снова вернутся к возможности создавать изображения пользователями без внесения платы.

«Мы все еще пытаемся выяснить, как вернуть бесплатные пробные версии», — сообщил Хольц.

Источник: The Verge