Naughty Dog выпустила первый хотфикс для ПК-версии The Last of Us Part I — игроки говорят, что ничего не изменилось (иногда стало даже хуже)

На днях вышла ПК-версия игры The Last of Us Part I, возмутившая игроков своими техническими проблемами и слишком долгим процессом компиляции шейдеров. Разработчики из Naughty Dog пообещали разобраться с проблемами в последующих обновлениях и уже выпустили первый хот-фикс для игры. Он имеет объем 35 МБ и, по отзывам игроков, ничего не меняет в поведении игры.

A hotfix for The Last of Us Part I on PC went live earlier today, focusing primarily on stability and performance improvements. Patch notes are here: https://t.co/WwxTbVn1wu

Our team is continuing to investigate known issues, and we will let you know as more updates are planned.

— Naughty Dog (@Naughty_Dog) March 29, 2023