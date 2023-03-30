Naughty Dog выпустила первый хотфикс для ПК-версии The Last of Us Part I — игроки говорят, что ничего не изменилось (иногда стало даже хуже)

На днях вышла ПК-версия игры The Last of Us Part I, возмутившая игроков своими техническими проблемами и слишком долгим процессом компиляции шейдеров. Разработчики из Naughty Dog пообещали разобраться с проблемами в последующих обновлениях и уже выпустили первый хот-фикс для игры. Он имеет объем 35 МБ и, по отзывам игроков, ничего не меняет в поведении игры.

A hotfix for The Last of Us Part I on PC went live earlier today, focusing primarily on stability and performance improvements. Patch notes are here: https://t.co/WwxTbVn1wu Our team is continuing to investigate known issues, and we will let you know as more updates are planned. — Naughty Dog (@Naughty_Dog) March 29, 2023

Разработчики уверяют, что патч 1.0.1.5 главным образом сосредоточен на улучшении стабильности и производительности ПК-версия The Last of Us Part I. В частности, хотфикс исправляет несколько проблем, связанных с производительностью и заминками, которые влияли на некоторых пользователей. Также добавлена дополнительная информация о диагностике сбоев, чтобы помочь исследовать сбои, связанные с созданием шейдеров, и другие распространенные проблемы стабильности. В настоящее время продолжаются дополнительные усовершенствования и исследования на основе отзывов пользователей.

Судя по отзывам игроков The Last of Us Part I в Steam, этот хот фикс влияет на стабильность игры примерно никак. Во-первых, установка патча блокируется системой. Если преодолеть это препятствие, то у некоторых пользователей игра перестала загружаться. А те, кому больше повезло, сообщают, что при отображении главного меню загрузка процессора стабильно держится на уровне 100%. К тому же, шейдеры и дальше долго компилируются.

Congrats. Played a few hours before the hotfix on Steam Deck, 30fps potato graphics after a ridiculous shader cache wait, but it played. Tried to rewatch a cinematic after the hotfix, it’s now the first game that’s caused a full system crash on my Deck. Keep up the good work. — George Blank (@MrGeorgeBlank) March 29, 2023

Но есть и такие пользователи, которым патч только навредил. Например, владелец системы с характеристиками Ryzen 7 3600/64 ГБ DDR4 3200/4080 RTX жалуется, что после обновления игра выдает стабильную частоту 4 (четыре) кадра в секунду, хотя до патча обеспечивала 55 к/с для разрешения 4K. Владелец консоли Steam Deck сообщил, что раньше игра (после продолжительной компиляции шейдеров) шла с частотой 30 к/с. После установки патча The Last of Us Part I стала первой игрой, вызвавшей полный сбой системы на его Steam Deck.

«Успешно поиграл целых 3 часа и все было хорошо до выхода этого патча, теперь каждые 5 минут игра вылетает. ЗА ЧТО?!», — пишет другой игрок.

Итак, игроки с нетерпением ожидают новых обновлений ПК-версии The Last of Us Part I.