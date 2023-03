ПК-версия The Last of Us Part 1 вызвала шквал критики в Steam: частые сбои, плохая оптимизация и многочасовое ожидание компиляции шейдеров

28 декабря состоялся долгожданный релиз игры The Last of Us Part 1 на ПК, которая ранее была эксклюзивом для PS5. Игра, которая в оригинале доставляла игрокам массу удовольствия от прохождения и породила одноимённый сериал, столкнулась с сокрушительной критикой в Steam.

Пользователи Steam всего за несколько часов оставили несколько тысяч отзывов о ПК-версии The Last of Us Part 1, и большинство из них негативные. На момент подготовки материала пользователи оставили 5454 отзывов, и лишь 32% из них являются положительными. Обзоры игры «В основном отрицательные», говорится на странице игры.

I thought shaders were compiled but ummm pic.twitter.com/EJ0kF59o8N — Flip Satan (@teawithphil) March 28, 2023

Подавляющее большинство жалоб связано с технической производительностью порта для ПК. Отмечаются высокие требования к видеопамяти и процессору, а также медленная компиляция шейдеров. Многие пользователи сообщают о частых сбоях, подвисаниях, и в целом плохой оптимизации на ПК. Автор одного из обзоров назвал The Last of Us Part 1 «самым худшим портом для ПК, который я когда-либо видел».

«30 минут ушло на кеширование 16% шейдеров…. все это время мой процессор 9900k I9 РАБОТАЕТ на 100% без остановки. отличная работа, ребята. Многомиллиардная компания, кстати», — написал другой пользователь.

Некоторые пользователи на протяжении нескольких часов ожидали завершения компиляции шейдеров.

«Даже не могу запустить игру, крашит на стадии компиляции шейдеров. UPD1: Шел третий час компиляции шейдеров… Время 23:40. Проценты: 40. UPD2: Компиляция завершена. Время 0:18 Итого потрачено на прохождение главного меню: 4 часа»

Даже владельцы высокопроизводительных ПК жалуются на плохую работу игры.

«У меня заряженный ПК, и эта игра работает как задница. Не покупайте, пока они не исправят многочисленные проблемы с производительностью».

Разработчики из Naughty Dog обратили внимание на многочисленные жалобы на ПК-версию The Last of Us Part 1 и заявили, что «активно расследуют» их.

«Мы продолжим информировать вас, но наша команда уделяет приоритетное внимание обновлениям и будет решать проблемы в будущих исправлениях», — говорится в твите студии.

Между тем, AMD опубликовала собственный трейлер, демонстрирующий игру в разрешении 4K с настройками Ultra на Radeon RX 7900 XTX с включенной и выключенной технологией FSR 2.2. С активной FSR игра может достигать более 120 кадров в секунду, хотя иногда частота опускается до диапазона 70 кадров в секунду. Это тоже своеобразный намек на то, что игра не лучшим образом оптимизирована.

Источник: gamesradar, wccftech