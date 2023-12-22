НАЗК станет использовать искусственный интеллект для проверки деклараций чиновников

НАЗК Національне агентство з питань запобігання корупції меняет подход к отбору и проверкам деклараций госслужащих и будет полагаться на искусственный интеллект в части процессов. Об этом сообщила пресс-служба одного из главных антикоррупционных органов по итогам специального брифинга.

Ранее частью обязанностей органа была ежегодная проверка декларации всех топ-чиновников, поэтому на полную проверку отбирались декларации в зависимости от категории должности, прежде всего Президента Украины, министров, народных депутатов, судей Конституционного Суда Украины, Верховного Суда, поясняют в НАЗК. Более 99% деклараций оказывались вне системного контроля НАЗК, а проверка служащих других должностей выполнялась только по обращению граждан, материалам журналистских расследований или в рамках сотрудничества с правоохранительными органами. И это привело к разочарованию общества работой ведомства в части проверки деклараций, признает заместитель председателя НАЗК Артем Сытник.

Как отмечает НАЗК, пауза в полтора года (приостановка обязательной подачи деклараций и их проверки) помогла ускорить разработку необходимых IT-продуктов для внедрения нового (более гибкого) подхода. Цель – автоматизировать часть задач, чтобы сделать полные проверки более эффективным инструментом финансового контроля. Теперь декларации будут отбираться по рискоориентированному принципу, то есть в зависимости от показателя рейтинга риска. Это стало возможным благодаря изменениям в Законе Украины «О предотвращении коррупции» — в новой редакции исключена обязанность проверять ежегодно все декларации топ-чиновников.

Новая модель НАЗК предусматривает, что все представленные декларации будут проходить оценку рисков (читай: экспертизу), а те, которые будут иметь наименьший показатель рейтинга риска и подлежат автоматизированной проверке, будут проверяться с помощью искусственного интеллекта, специального механизма автоматизированной проверки. Речь идет о сравнении данных декларации с другими реестрами, проверке определенными «формулами», например, на выявление признаков незаконного обогащения, наличия необоснованных активов и т.д. По результатам автопроверки система будет генерировать соответствующую запись как свидетельство минимального коэффициента риска. В то же время, такая справка не будет означать прохождение полной проверки, отмечают в НАЗК и прогнозируют, что треть деклараций пройдут автоматическую проверку. В случае выявления новых фактов или обращения о признаках ложного декларирования, НАЗК сохраняет за собой право инициировать полную проверку.

Из остальных 70% деклараций уполномоченные лица НАЗК будут отбирать для проведения полной проверки декларации с высоким рейтингом риска — их также будет распределять автоматизированная система. Это полностью исключает возможность вмешательства человека в процедуры автопроверки или автораспределения. Эту работу будет выполнять «железка» с помощью программных продуктов, к которым, как уверяет НАЗК, приняты меры защиты.

Иронично, что в недавнем опросе Kantar украинцы называли борьбу с коррупцией одной из самых перспективных сфер применения ИИ. Также вспоминается, как на предыдущем довоенном Diia Summit 2.0 Владимир Зеленский рассказывал, что «компьютер не имеет друзей или кумовьев, он не берет взятки, даже в биткоинах».