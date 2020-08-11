Названа предполагаемая дата старта продаж консоли Xbox Series X

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О консолях следующего поколения Xbox Series X и PlayStation 5 от Microsoft и Sony мы уже знаем немало (особенно об XSX). И хотя до их выхода остаются считанные месяцы, дат и цен пока не слышно. Но если с ценами все очень туманно — только недавно сообщалось, что Microsoft и Sony пока сами не определились, то касательно даты выхода Xbox Series X сейчас появилась одна весьма правдоподобная догадка.

Как стало известно, срок гарантии на новые геймпады для Xbox Series X истекает 5 ноября 2021 года. Компания Microsoft обеспечивает приставки, а также игровые контроллеры к ним стандартной годовой гарантией. Отсюда и предполагаемая дата старта продаж — 5 ноября 2020 года.

В YouTube появилось очередное видео с распаковкой нового контроллера для Xbox Series X/Xbox Series S. Ничего нового оно нам не показывают, но позволяет еще раз оценить дизайн геймпада.

Буквально вчера пользователь Twitter под ником Zak S опубликовал фото розничной упаковки обновленного контроллера Xbox, содержащей упоминание пока еще не анонсированной консоли Xbox Series S, предполагаемой младшей версии основной консоли Microsoft Xbox Series S, ранее известной под кодовым названием Lockhart.

В одном из последних твитов редактор сайта VentureBeat Джефф Грабб заявил, что до конца августа Microsoft не только поведает подробности о Xbox Series S и назовет «еще одну важную причину оформить подписку Game Pass».

Источник: Wccftech