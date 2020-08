Xbox Series S. Фото розничной упаковки геймпада Xbox подтвердило название младшей консоли Microsoft

В принципе, и до этого момента мало кто сомневался в существовании младшей версии nextgen-консоли Microsoft — Xbox Lockhart. Однако теперь отпали последние сомнения. В сети появились фотографии обновленного контроллера Xbox в белом цвете и его розничной упаковки, содержащей упоминание пока еще не анонсированной консоли Xbox Series S.

Фотографии опубликовал пользователь Twitter под ником Zak S, после чего The Verge в числе первых подтвердил их подлинность. Главное в этой утечке — упоминание Xbox Series S. Это та самая младшая версия основной консоли Microsoft Xbox Series S, ранее известная под кодовым названием Lockhart.

Увы, никаких подробностей о самой консоли, кроме подтверждения ее названия, нет. В руководстве из упаковки есть только рисунок Series X, о которой к настоящему моменту известно практически все, кроме цены и даты старта продаж.

За последний месяц это уже вторая утечка изображений белого контроллера Xbox, который по дизайну идентичен стандартному черному контроллеру для Xbox Series X, показанном еще в декабре 2019 года вместе с самой консолью. Пользователь Twitter также сравнил обновленный контроллер с белым геймпадом для Xbox One. Что интересно, заметив обновленный контроллер Xbox на торговой площадке OfferUp, он смог купить устройство за $35. Имя продавца не уточняется.

And here's a video to show that it's real pic.twitter.com/4SWl3nmsIw

— Zak S (@zakk_exe) August 10, 2020