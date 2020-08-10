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Xbox Series S. Фото розничной упаковки геймпада Xbox подтвердило название младшей консоли Microsoft

Xbox Series S. Фото розничной упаковки геймпада Xbox подтвердило название младшей консоли Microsoft

Xbox Series S. Фото розничной упаковки геймпада Xbox подтвердило название младшей консоли Microsoft


В принципе, и до этого момента мало кто сомневался в существовании младшей версии nextgen-консоли Microsoft — Xbox Lockhart. Однако теперь отпали последние сомнения. В сети появились фотографии обновленного контроллера Xbox в белом цвете и его розничной упаковки, содержащей упоминание пока еще не анонсированной консоли Xbox Series S.

Фотографии опубликовал пользователь Twitter под ником Zak S, после чего The Verge в числе первых подтвердил их подлинность. Главное в этой утечке — упоминание Xbox Series S. Это та самая младшая версия основной консоли Microsoft Xbox Series S, ранее известная под кодовым названием Lockhart.

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Увы, никаких подробностей о самой консоли, кроме подтверждения ее названия, нет. В руководстве из упаковки есть только рисунок Series X, о которой к настоящему моменту известно практически все, кроме цены и даты старта продаж.

По предварительным данным, Xbox Series S получит 7,5 ГБ доступной для использования ОЗУ, CPU как у старшей модели Series X, GPU производительностью 4 терафлопса и поддержку рейтрейсинга. Анонс Xbox Series S ожидается позже в этом месяце. Журналист VentureBeat Джефф Грабб  утверждает, что все подробности о младшей консоли появятся в течение трех недель.

За последний месяц это уже вторая утечка изображений белого контроллера Xbox, который по дизайну идентичен стандартному черному контроллеру для Xbox Series X, показанном еще в декабре 2019 года вместе с самой консолью. Пользователь Twitter также сравнил обновленный контроллер с белым геймпадом для Xbox One. Что интересно, заметив обновленный контроллер Xbox на торговой площадке OfferUp, он смог купить устройство за $35. Имя продавца не уточняется.

Источник: The Verge

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