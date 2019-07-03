Не прошло и полгода: LG начинает продажи удешевленного флагмана LG G8s ThinQ

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Компания LG объявила о начале продаж по всему миру смартфона LG G8s ThinQ, который выступает более доступной альтернативой актуальной флагманской модели LG G8 ThinQ. Напомним, LG G8s ThinQ дебютировал вместе с LG G8 ThinQ и V50 ThinQ 5G еще в феврале на выставке MWC 2019, но в продажу поступает только сейчас, спустя полгода после анонса. Отметим, что флагман LG G8 ThinQ поступил в продажу еще в марте.

Аппаратный базис у LG G8s ThinQ тот же, что и у обычного LG G8 ThinQ — SoC Qualcomm Snapdragon 855, дополненная 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти. Различаются LG G8 ThinQ и LG G8s ThinQ размерами экранов, камерами и емкостью аккумуляторных батарей.

Так, модель LG G8s ThinQ оснащена экраном OLED большей диагонали, но меньшего разрешения (6,2 дюйма и 2248х1080 пикселей против 6,1 дюйма и 3120х1440 у LG G8 ThinQ), аккумулятором чуть большей емкости (3550 мА·ч вместо 3500 мА·ч) и тройной камерой немного иной конфигурации: 12, 12 и 13 Мп (с первым соединен объектив с диафрагмой F/1,5, со вторым – широкоугольный объектив с диафрагмой F/1,9, с третьим — телеобъектив с диафрагмой F/2,4, оптическая стабилизация имеется).

Одной из особенностей LG G8s ThinQ является фронтальная камера, состоящая из обычного модуля разрешением 8 Мп и времяпролетной камеры ToF, которая обеспечивает работу ряда интересных функций: разблокировка с помощью ладони Hand ID (по сосудистому рисунку руки), разблокировка по лицу Face unlock, управление при помощи жестов Air Motion.

LG G8s ThinQ спереди и сзади оформлен закаленным стеклом Gorilla Glass 5, защищен в соответствии со степенью IP68 и отвечает требованиям американского военного стандарта MIL-STD-810G.

Со всеми подробностями о смартфоне LG G8s ThinQ вы можете ознакомиться в нашем анонсе.

В ближайшее время смартфон LG G8s ThinQ можно будет купить в Европе, Азии, на Ближнем Востоке и в других регионах. Точная дата выхода и региональная цена для рынка Украины будут объявлены дополнительно. Флагманская модель LG G8s ThinQ у нас продается по цене около 19 000 грн.

Источник: LG