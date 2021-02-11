Не только растительное мясо. В Украине стартуют продажи растительной рыбы Good Catch

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На сегодняшний день растительным мясом и блюдами на его основе уже никого не удивить, но вот растительной рыбы и морепродуктов в Украине до этого момента не было. Американский бренд Good Catch решил выйти на украинский рынок с первыми продуктами — рыбными котлетами на растительной основе.

Как и в случае растительного мяса Beyond Meat, о котором мы уже наслышаны, официальным дистрибьютором Good Catch в Украине станет компания Станислава Луцковича и Александра Корзуна «Вэст Милз».

В феврале котлеты Good Catch можно будет попробовать в более чем двух десятках ресторанах страны, среди которых сеть азиатских ресторанов Китайка, Эко Буфет, Альтруист, ZELYONKA, Gremio Grill, Зеленый кит, Sky Garden, Евразия, Ketchup Room, Avocado Cafe, Веганутые, Orang Utan, Green 13 Yizha, Queen и онлайн-доставка бургеров Beyond Meat в Киеве, а также веганская сеть Om Nom Nom во Львове, Varburger в Днепре, GreenFood, Benedict, Jord, Live.Love.Avocado в Харькове и True cafe, Barco, ZOZH, Минималист, Вилки-палки, Chill Out Vegan, Vegan.od.ua в Одессе.

«Растительная рыба — безопасная, полезная и вкусная альтернатива. Она обеспечивает необходимое количество белка, она насыщена Омега-3, а также отмечается нулевым содержанием ртути, отсутствием неприятного запаха, антибиотиков и микропластика, которые очень часто присутствуют в обычной рыбе. К тому же это уменьшает количество экологических проблем, возникающих из-за чрезмерного вылова рыбы. Наши партнеры с нетерпением ждали этот продукт, поэтому сейчас мы проводим ежедневно до 10 дегустаций с шеф-поварами ресторанов, которые первыми предложат своим клиентам эту инновационную новинку — рыбу будущего» Станислав Луцкович, CEO и соучредитель компании «Вэст Милз»

Доберется ли в итоге продукция Good Catch до супермаркетов, не уточняется.