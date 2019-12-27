Не только таможенный конфискат. Через Prozorro будут продавать и «зеленую» элекроэнергию
В обозримом будущем количество сделок, проводимых через систему электронных торгов «ProZorro.Продажи», должно заметно вырасти. Как стало известно, площадка будет использоваться для реализации не только товаров, не прошедших таможенного оформления, но и электроэнергии, полученной из возобновляемых источников. Украинское правительство сегодня приняло соответствущее постановление, которое обеспечит возможность проведения «зеленых» аукционов на ProZorro.
«Это будет стимулировать производство альтернативной энергии и позволит снизить цену на« чистую »энергию», — заявил премьер-министр Алексей Гончарук.
Еще это решение: а) создает условия для развития возобновляемой энергетики; б) позволит привлекать дешевые кредитные ресурсы и в) поспособствует развитию производства высокотехнологичного оборудования на территории Украины. По крайней мере, так считают в правительстве.
Установленная мощность возобновляемых источников энергии в Украине в 2019 году уже достигла 5,74 ГВт, а в 2020 году она должна возрасти до 7,59 ГВт (прогноз Минэкоэнерго).
Напомним, в начале года в Украине был принят закон, предусматривающий отказ от «
Первые аукционы планируется провести в апреле 2020 года. Победитель аукциона, предложивший наиболее низкую отпускную цену, должен будет построить и ввести в эксплуатацию объект возобновляемой энергетики за два (для СЭС) или три (для ВЭС) года с момента подписания договора. В противном случае он теряет всю сумму гарантийного обеспечения для участия в аукционе (5 000 евро за 1 МВт распределяемой мощности + 10 000 евро за 1 МВт гарантированной мощности для покупателя).
Источник: КМУ