Не только в ЕС: Microsoft отделит Teams и Office 365 для клиентов по всему миру

Teams, которую бесплатно добавили в Office 365 в 2017 году, впоследствии заменила Skype для бизнеса и стала популярной во время пандемии частично благодаря видеоконференциям. Однако в 2020 году Salesforce, которая предлагает конкурентную программу для обмена сообщениями Slack, из-за этого объединения подала на Microsoft антимонопольную жалобу.

С октября прошлого года, чтобы избежать штрафов, корпорация разъединила продукты для клиентов ЕС и Швейцарии, а сейчас решила распространить это предложение и на остальных пользователей по всему миру.

Как отмечает Reuters, активные клиенты могут сохранить текущее соглашение или перейти на одно из отдельных предложений — опция будет особенно полезной для тех, кто использует пакет Office, но предпочитает другую коммуникационную службу, например Zoom или Google Meet. Коммерческие пользователи, которые еще не знакомы с предложениями Microsoft, могут самостоятельно приобрести Teams за $5,25, тогда как Office без Teams обойдется от $7,75 до $54,75 (цифры могут отличаться в зависимости от страны и валюты).

За последнее десятилетие Microsoft получила от ЕС антимонопольных штрафов на $2,4 млрд, а объединение двух или более продуктов вместе может обойтись компании еще в 10% мирового годового оборота.

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