Microsoft отделит Teams от пакета Office 365, чтобы избежать антимонопольного расследования ЕС

С 1 октября Microsoft позволит бизнес-клиентам в Европе покупать программу для видео и чатов Teams отдельно от программного обеспечения Office, а также упростит интеграцию продуктов для других компаний — таких, как Zoom и Slack.

Этот шаг завершает почти трехлетнюю сагу, начавшуюся с антимонопольной жалобы Slack — Microsoft обвиняли в незаконном включении Teams в пакет Office 365, а также блокировании возможности ее удаления.

В начале года корпорация согласилась отделить программу видеоконференций от своих пакетов производительности, хотя не уточнила, когда это произойдет. В конце концов, в ЕС устали ждать и начали антимонопольное расследование. (Похожее дело рассматривалось в 2009 году, когда антимонопольный комитет ЕС расследовал комплектование Windows 7 браузером Internet Explorer. В результате Microsoft продавала Windows 7 в Европе без предустановленного браузера и была оштрафована на $730 млн).

«Мы осознаем свою ответственность как главного поставщика технологий за поддержание здоровой конкурентной среды. Считаем, что важно начать принимать существенные меры для решения этих проблем», — говорит вице-президент Microsoft по европейским правительственным делам Нанна-Луиза Линде.

С октября месячная стоимость Microsoft 365 и Office 365 снизится на 2 евро, тогда как Teams будет предлагаться отдельно по цене 5 евро в месяц или 60 евро в год.

«Существующие корпоративные клиенты, уже имеющие пакет с Teams, могут остаться со своим текущим пакетом производительности или перейти на пакет без Teams», — добавляет Линде.

В Microsoft также заявили, что создадут дополнительные ресурсы, чтобы направлять разработчиков к публичным API и отвечать на вопросы пользователей (например, как передаются их данные из Teams). Кроме того, корпорация разработает «новый метод» использования программ конкурентов в Office 365.

Источник: Engadget, CNBC