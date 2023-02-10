Не только видео. Google тестирует в Chrome улучшенный режим «картинка в картинке», работающий с документами и другим контентом

Последняя бета-версия браузера Chrome под номером 111 получила тестовую версию функции, которая может повысить полезность режима «картинка в картинке». Сейчас он используется только для воспроизведения видео, но Google рассматривает возможность отображения практически любого веб-контента в плавающем окне, расположенном поверх других окон.

Новая функция под названием Document Picture-in-Picture может быть полезной в различных случаях. В дополнение к отображению видеоплеера или окна видеоконференции могут появиться целые аплеты, использующие преимущества API. Например, сайты смогут выводить в режиме «картинка в картинке» какую-либо дополнительную информацию, будь то блокнот, список задач или список воспроизведения музыки.

Если такая возможность появится на сайтах, возникает вопрос, обеспечат ли её поддержку разработчики браузеров с движками, отличными от Chromium. Один из разработчиков этой функции спросил у команд, связанных с Firefox и Safari, их позицию по этому поводу, и не получил окончательного ответа. Тем не менее люди в команде Mozilla выразили некоторые опасения, что эта функция может использоваться для надоедливых всплывающих окон, а сотрудники Apple не были уверены, что это вообще возможно на iOS.

Судя по данным трекера Chrome Platform Status, функция Document Picture-in-Picture будет тестироваться вплоть до версии Chrome 115, которая выйдет примерно в июне. После этого разработчики проанализируют полученные отзывы и решат, как поступить дальше.

Чтобы активировать поддержку Document Picture-in-Picture, нужно в адресной строке браузера ввести chrome://flags/#document-picture-in-picture-api и в выпадающем меню выбрать пункт «enabled».

Источник: The Verge