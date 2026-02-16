tradfi
"Не исключаем, но пока не готовимся": СЕО monobank о введении криптовалют

Шадрін Андрій

Редакор та автор новин

"Не виключаємо, але поки не готуємось": СЕО monobank про введення криптовалют

Соучредитель monobank Михаил Рогальский заявил, что банк не исключает появление услуг, связанных с криптовалютами, в будущем. Однако запуск криптопродуктов возможен только при условии наличия четкой правовой базы и соответствующих регуляторных норм.


У разговор со SPEKA.ua Рогальский отметил, что вопрос легализации криптовалют в Украине обсуждается уже более пяти лет. Он относится к таким заявлениям с определенным скепсисом, поскольку полноценная легализация пока далека из-за действующих валютных ограничений. По его словам, открытие рынка криптовалют без соответствующего регулирования усложнило бы работу НБУ и контроль за движением капитала. В то же время он признал, что существование большого нерегулируемого сегмента криптовалют выглядит странно.

«Мы видим криптообменники, рекламу на улице. Было бы хорошо иметь какую-то правовую рамку. Но мне кажется, что до легализации криптовалюты нам еще довольно далеко. Мы сейчас живем в условиях, когда страна не может существовать без тех валютных ограничений, которые есть. В будущем, если закон и регуляции будут позволять, у Монобанка может появиться криптовалюта, но пока что компания к этому не готовится», — отметил Рогальский.

Ранее соучредитель monobank Олег Гороховский также говорил о заинтересованности компании в криптовалютном направлении. В декабре 2024 года он подтвердил, что инвестирует в криптоактивы и разрабатывал проект для популяризации цифровых валют среди пользователей банка. Гороховский объяснил, что целью было снизить барьер входа для пользователей и сделать процесс получения биткоина понятным и доступным, что позволило бы привлечь больше клиентов и создать удобный сервис.

«Криптовалюты — это то, на что стоит обращать внимание. Сегодня остается порог входа в криптовалюты, то есть некоторым людям трудно понять, что надо сделать, чтобы получить биткоин. Если это демократизировать, сделать понятно, доступно, то можно привлечь больше людей и сделать хороший бизнес и удобный сервис», — отмечал он.

Однако запуск проекта тогда не состоялся из-за сопротивления регулятора. Еще в 2021 году monobank завершил интеграцию с криптоплатформой и готовился к выпуску биткоин-карты, но Национальный банк Украины не поддержал инициативу. Несмотря на это Гороховский подчеркнул, что компания не отказывалась от криптопроекта и надеется, что в будущем он все же будет реализован.


Гороховский также добавил, что Международный валютный фонд не полностью поддерживает быстрое расширение Украины в сфере криптовалют, а регуляторные изменения в секторе могут быть постепенными. Таким образом, monobank пока воздерживается от запуска криптовалютных продуктов, но банк открыт к их появлению в случае законодательного и регуляторного содействия. Впрочем, Рогальский подчеркнул, что готовность компании создать полезный продукт остается высокой, если регулятор даст соответствующее разрешение.

Monobank попередив про можливі проблеми через P2P-угоди з криптовалютами

Источник: SPEKA.ua

