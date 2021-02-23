Не ждите Bloodlines 2 в этом году — сиквел культовой вампирской RPG снова отложили (на неопределенный срок), а заканчивать игру будет уже другая студия





2021-й имеет все шансы запомниться как год без фильмов, игр, консолей и видеокарт. Буквально только что Paradox Interactive объявила, что Bloodlines 2 в этом году не выйдет, причем проект не просто отложили (уже в третий раз, к слову) — заканчивать разработку будет не Hardsuit Labs, а другая студия (какая именно, не уточняется). Об этом сообщается на официальном сайте проекта и квартальном отчете Paradox.

Bloodlines 2 — продолжение популярной ролевой игры о вампирах Vampire: The Masquerade — Bloodlines, вышедшей в 2004 году. Проект анонсировали в начале 2019 года, а разработку игры поручили студии Hardsuit Labs (Blacklight: Retribution). Изначально Bloodlines 2 планировали выпустить в марте 2020-го. В первый раз ее выход отложили до конца 2020 года, а во второй раз — на 2021 год. Теперь же Paradox Interactive сообщила об очередном переносе — на неопределенный срок.

«‎Мы решили отложить релиз [Vampire: The Masquerade Bloodlines 2] на более поздний срок, и не выпускать игру в 2021 году. Мы также решили, что Hardsuit Labs больше не будет руководить разработкой Bloodlines 2, и мы начали сотрудничество с новой студией-партнером, чтобы закончить работу над игрой. Это было трудное решение, но мы убеждены, что это правильный путь, чтобы отдать должное игре». из официального заявления Paradox Interactive.