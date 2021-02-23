Не ждите Bloodlines 2 в этом году — сиквел культовой вампирской RPG снова отложили (на неопределенный срок), а заканчивать игру будет уже другая студия
2021-й имеет все шансы запомниться как год без фильмов, игр, консолей и видеокарт. Буквально только что Paradox Interactive объявила, что Bloodlines 2 в этом году не выйдет, причем проект не просто отложили (уже в третий раз, к слову) — заканчивать разработку будет не Hardsuit Labs, а другая студия (какая именно, не уточняется). Об этом сообщается на официальном сайте проекта и квартальном отчете Paradox.
Bloodlines 2 — продолжение популярной ролевой игры о вампирах Vampire: The Masquerade — Bloodlines, вышедшей в 2004 году. Проект анонсировали в начале 2019 года, а разработку игры поручили студии Hardsuit Labs (Blacklight: Retribution). Изначально Bloodlines 2 планировали выпустить в марте 2020-го. В первый раз ее выход отложили до конца 2020 года, а во второй раз — на 2021 год. Теперь же Paradox Interactive сообщила об очередном переносе — на неопределенный срок.
«Мы решили отложить релиз [Vampire: The Masquerade Bloodlines 2] на более поздний срок, и не выпускать игру в 2021 году. Мы также решили, что Hardsuit Labs больше не будет руководить разработкой Bloodlines 2, и мы начали сотрудничество с новой студией-партнером, чтобы закончить работу над игрой. Это было трудное решение, но мы убеждены, что это правильный путь, чтобы отдать должное игре».
из официального заявления Paradox Interactive.
Paradox Interactive пока что не сообщает имя студии, которая завершит разработку игры после Hardsuit Labs. В то же время издательство временно закрыла предзаказы, которые стартовали сразу же после анонса игры в 2019 году.
Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 разрабатывается для ПК, Xbox One и Playstation 4, а также PS5 и Xbox Series X.