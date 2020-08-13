Не ждите европейских версий Xiaomi Mi 10 Ultra и Redmi K30 Ultra — смартфоны не выйдут за пределы Китая





На днях Xiaomi, отмечая свою 10-ю годовщину, представила в Китае свои первый смартфоны с приставкой Ultra — топовый Mi 10 Ultra со 120-ваттной зарядкой и лучшей камерой на рынке (по версии DxOMark) и модель из разряда «топ за свои деньги» Redmi K30 Ultra с впечатляющим соотношением характеристик и цены. Теперь же сообщается, что Xiaomi не планирует выпускать глобальные версии этих моделей. То есть, они не выйдут за пределами Китая. Об этом источнику сообщил представитель Xiaomi.

Возможность выпуска этих моделей под другим брендом, например, Poco, также была исключена. О причинах такого решения ничего не сообщается, но можно предположить, что дело в цене. В Китае цена Xiaomi Mi 10 Ultra стартует с $763, а топовая конфигурация стоит $1007. В то же время стартовая цена Redmi K30 Ultra составляет $287.

Предыдущая флагманская модель Xiaomi Mi 10 Pro на старте стоила в Китае $715 за базовую версию, тогда как цена для рынка Европы была намного выше — целых €1000. Если накинуть примерно столько же к цене Mi 10 Ultra и Redmi K30 Ultra, то они сразу же становятся не такими уже интересными на фоне предложений конкурентов.

Одновременно в сети появились новые подробности касательно Mi 10 Ultra. Поставщиком экранов для этой модели выступает компания TCL (ее подразделение China Star Optoelectronics Technology), тогда как в предыдущих флагманах компании использовались экраны производства Samsung. Напомним, в Mi 10 Ultra используется изогнутый экран AMOLED диагональю 6,67 дюйма разрешением 2340х1080 пикселей с частотой обновления изображения 120 Гц, 10-битной глубиной цвета и поддержкой расширенного динамического диапазона HDR10+.

Еще одна интересная деталь касается камеры Mi 10 Ultra — в главном модуле используется сенсор Quad-Bayer формата 1/1.32 дюйма разрешением 48 Мп + восьмиэлементный объектив ƒ/1,85 (ЭФР 25 мм) с PDAF и OIS. Если верить инсайдеру Ice Universe, этим необычным сенсором, выделяющийся крупными пикселями (1,2 мкм), является модель OmniVision OV48C.

Источник: GSM Arena (2) и Ice Universe