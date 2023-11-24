Нед Люк, сыгравший Майкла в GTA V, пострадал от сватинга прямо во время стрима GTA Online

Сватинг — популярный вид розыгрыша с ложным вызовом полиции.
Актера Неда Люка, сыгравшего Майкла в GTA V, жестоко разыграли прямо во время стрима GTA Online — на его адрес неизвестные вызвали спецназ. Такой тип розыгрыша с ложным вызовом правоохранителей в США называют сватингом, и в некоторых штатах он признан преступлением.
Люк тем временем не растерялся, отругал шутников, а затем извинился и спокойно завершил трансляцию досрочно. После этого он просто опубликовал в соцсетях смайлик ¯\_(ツ)_/¯.
— Ned Luke (@ned_luke) November 23, 2023
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Тем временем анонс новой GTA стал самым популярным игровым твитом за всю историю Twitter (Х), а продажи GTA 5 уже превысили 190 млн копий.