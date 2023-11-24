Новости Игры 24.11.2023 в 15:48 comment views icon

Нед Люк, сыгравший Майкла в GTA V, пострадал от сватинга прямо во время стрима GTA Online

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Нед Люк, сыгравший Майкла в GTA V, пострадал от сватинга прямо во время стрима GTA Online

Сватинг популярный вид розыгрыша с ложным вызовом полиции.

Актера Неда Люка, сыгравшего Майкла в GTA V, жестоко разыграли прямо во время стрима GTA Online —  на его адрес неизвестные вызвали спецназ. Такой тип розыгрыша с ложным вызовом правоохранителей в США называют сватингом, и в некоторых штатах он признан преступлением.

Люк тем временем не растерялся, отругал шутников, а затем извинился и спокойно завершил трансляцию досрочно. После этого он просто опубликовал в соцсетях смайлик ¯\_(ツ)_/¯.

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Тем временем анонс новой GTA стал самым популярным игровым твитом за всю историю Twitter (Х), а продажи GTA 5 уже превысили 190 млн копий.

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