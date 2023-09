Уже попробовали HeyGen — ту самую нейронку, которая пугающе хорошо переводит видео на разные языки? Подборка мемов и видео

В списке «жертв» HeyGen – украинские политические деятели, блогеры и даже Илон Маск с Марком Цукербергом.

Через несколько дней после релиза нового инструмента компании HeyGen интернет наполнился его творениями. Главная особенность новой нейросети – способность создать дубль практически любого видео, в котором герой будет говорить все, что вы введете в текстовое поле на любом языке.

У каждого пользователя есть один бесплатный кредит в день (больше — по платной подписке), и некоторые уже потратили его на популярные украинские мемы. Вот, например, привет от бывших руководителей Харькова:

И от того, кто даже по-украински говорил скверно:

А вот известный комментарий о походах в церковь перед каждой игрой от полузащитника «Карпат» в английской версии:

И степлер-суфлер:

Некоторые пошли дальше и заставили заговорить на иностранных языках Илона Маска, Марка Цукерберга и техноблогера Маркуса Браунли:

🤖 Unbelievable AI Discovery! 🎉

Translate videos WITH lip-syncing, Elon Musk speaking Japanese, and more — all directly from the web! Powered by GPT-4, 11labs, and wav2lip-2 API.

Meet HeyGen! Get access to my AI tool list, courses, and more for just a dollar. Follow @DrJyotish pic.twitter.com/6YlLJlqiog

— JYOTISH JHA (@DrJyotish) September 11, 2023