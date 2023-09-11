Революция в мире дипфейков: нейросеть HeyGen переозвучит ваше видео на других языках — с воспроизведением голоса и мимики

Компания HeyGen представила технологию, позволяющую кому угодно получить личный «дипфейк» – созданный искусственным интеллектом дубль видео, способный декламировать практически все, что вы вводите в текстовое поле.

Чтобы получить персонализированный видеоаватар, клиенты должны отправить HeyGen двухминутное видео, на котором они говорят в камеру (можно со смартфона), а затем ввести любой текст в специальное поле (фильтр блокирует откровенный или насильственный контент).

В дополнение к индивидуальным аватарам клиента, HeyGen предложит ряд готовых к использованию общих аватаров и голосов (они бывают разных полов и рас).

Вот как выглядит результат:

Потенциал технологии одновременно захватывает и пугает (ниже к примеру дипфейк с обращением президента Зеленского на разных языках).

Однако HeyGen хочет, чтобы ее инструмент использовали для «хороших» дипфейков, таких, как маркетинговые кампании или создание обучающих видео.

«Мы хотим создать генеративный видеодвигатель, который заменит камеры, и позволит всем свободно создавать контент», — сказал Джошуа Сю, генеральный директор HeyGen, шесть лет проработавший в Snapchat перед тем, как запустить свой стартап в конце 2020 года.

Несмотря на то, что ограничений у инструмента очень много (он не всегда правильно произносит имена собственные, да и движения губ не выглядят безупречно) — на сайте уже огромные очереди, и задержки даже при обработке небольших по размеру видео.

HeyGen предлагает ряд вариантов подписки примерно от $50 до $150 в месяц с определенным количеством кредитов, каждый из которых пригоден для одной минуты видео (пакеты высшего класса предлагают возможность создавать более длинные видео с более высоким разрешением).

Средняя стоимость составляет примерно $3 за минуту, тогда как настройка личного аватара сейчас стоит $199 (простой аватар, основанный только на фотографии, бесплатный; но есть также вариант профессионального аватара за $1000, который требует использования студии и зеленого экрана). Бесплатная пробная версия предлагает один кредит в день, но только со стандартными аватарами HeyGen или говорящим фото.

Источник: Axios