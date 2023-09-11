Новости Технологии 11.09.2023 в 17:29

Революция в мире дипфейков: нейросеть HeyGen переозвучит ваше видео на других языках — с воспроизведением голоса и мимики

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Компания HeyGen представила технологию, позволяющую кому угодно получить личный «дипфейк» – созданный искусственным интеллектом дубль видео, способный декламировать практически все, что вы вводите в текстовое поле.

Чтобы получить персонализированный видеоаватар, клиенты должны отправить HeyGen двухминутное видео, на котором они говорят в камеру (можно со смартфона), а затем ввести любой текст в специальное поле (фильтр блокирует откровенный или насильственный контент).

Революція у «‎світі дипфейків»: нейромережа HeyGen переозвучить ваше відео іншими мовами, з відтворенням голосу та міміки

В дополнение к индивидуальным аватарам клиента, HeyGen предложит ряд готовых к использованию общих аватаров и голосов (они бывают разных полов и рас).

Вот как выглядит результат:

Потенциал технологии одновременно захватывает и пугает (ниже к примеру дипфейк с обращением президента Зеленского на разных языках).

Однако HeyGen хочет, чтобы ее инструмент использовали для «хороших» дипфейков, таких, как маркетинговые кампании или создание обучающих видео.

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Революция в мире дипфейков: нейросеть HeyGen переозвучит ваше видео на других языках — с воспроизведением голоса и мимики
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VladisLove

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«Мы хотим создать генеративный видеодвигатель, который заменит камеры, и позволит всем свободно создавать контент», — сказал Джошуа Сю, генеральный директор HeyGen, шесть лет проработавший в Snapchat перед тем, как запустить свой стартап в конце 2020 года.

Несмотря на то, что ограничений у инструмента очень много (он не всегда правильно произносит имена собственные, да и движения губ не выглядят безупречно) — на сайте уже огромные очереди, и задержки даже при обработке небольших по размеру видео.

HeyGen предлагает ряд вариантов подписки примерно от $50 до $150 в месяц с определенным количеством кредитов, каждый из которых пригоден для одной минуты видео (пакеты высшего класса предлагают возможность создавать более длинные видео с более высоким разрешением).

Средняя стоимость составляет примерно $3 за минуту, тогда как настройка личного аватара сейчас стоит $199 (простой аватар, основанный только на фотографии, бесплатный; но есть также вариант профессионального аватара за $1000, который требует использования студии и зеленого экрана). Бесплатная пробная версия предлагает один кредит в день, но только со стандартными аватарами HeyGen или говорящим фото.

Источник: Axios

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Павло Осадчук

копірайтер з досвідом у Web3 і крипті

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