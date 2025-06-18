Meta соблазняет специалистов OpenAI бонусами $100 млн за заключение годового контракта, — Сэм Альтман

Раздел Технологии выходит при поддержке

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман заявил, что Meta пытается заманить к себе специалистов абсолютно бешеными бонусами, которые сопоставимы со всей суммой годового контракта.

Во время интервью на YouTube-канале Uncapped с Джеком Альтманом, его брат Сэм рассказал, что гигант социальных сетей предлагает некоторым старшим техническим специалистам бонусы за подписание контракта в размере $100 млн и еще большей годовой компенсацией. Братья обсуждали недавнее приобретение Meta компании Scale AI, которое произошло примерно неделю назад.

«Они начали делать эти гигантские предложения многим людям в нашей команде, например, бонусы за подписание контракта в размере $100 млн, что больше, чем это ежегодное вознаграждение. Я очень рад, что, по крайней мере пока, ни один из наших лучших людей не решил воспользоваться этим предложением. Я думаю, что люди смотрят на оба пути и говорят: «Ладно, OpenAI имеет действительно хороший шанс — на самом деле гораздо лучший шанс — создать суперинтеллект, и в конечном итоге может стать более ценной компанией», — рассказал Сэм Альтман

Ранее появлялись сообщения, что Meta теряет персонал, работающий с ИИ, несмотря на ежегодную зарплату $2 миллиона долларов — работники переходили к конкурентам, как OpenAI и Anthropic. Вероятно, Meta заметила это и решила повысить ставки.

Сэм Альтман раскритиковал подход Meta к разработке ИИ: он говорит, что сосредоточенность на зарплате, а не на работе или миссии, не создаст превосходной производственной культуры. Именно из-за этих вещей, по его словам, люди предпочитают оставаться в OpenAI, несмотря на огромные средства, предложенные конкурентом.

«Я надеюсь, что мы можем быть лучшим местом в мире для проведения подобных исследований. Я думаю, мы создаем для этого особую культуру и настроены так … Многие люди в исследовательской команде считают, что мы добьемся успеха или имеем хорошие шансы на это, а тогда все добьются успеха в финансовом плане», — отметил Альтман.

В OpenAI уверены, что компания одной из первых создаст общий искусственный интеллект (AGI), а затем и суперинтеллект (ASI). Это действительно может привести к увеличению прибыли в будущем, а также является более интересной задачей для профессионалов.

Раздел Технологии выходит при поддержке

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