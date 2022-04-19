Немецкий разработчик SAP останавливает продажи в россии и беларуси, и запускает программу помощи украинским беженцам

Работавшая более 30 лет в россии компания SAP заявила о прекращении деятельности в этой стране и сворачивании облачных сервисов.

Разработчик автоматизированных систем управления прекратит поддержку и обслуживание своих продуктов в россии и беларуси, но существующие клиенты по-прежнему смогут использовать купленные продукты. С закрытием облачных служб немного сложнее: компаниям, которые не подпадают под санкции, предлагают или удалить свои данные, или перенести в дата-центр за пределами страны-агрессора.

По данным председателя правления SAP Хассо Платтнера, в россии работает 1300 сотрудников. Некоторым из них предложили переехать.

«Мы пока не делаем это в массовом масштабе для наших сотрудников, но есть отдельные случаи, когда некоторые из наших сотрудников работают из-за границы». Лука Мучич, финансовый директор SAP

Президент Украины Владимир Зеленский в прошлом месяце обратился к SAP с просьбой «прекратить поддержку своих продуктов в россии».

Сьогодні не може бути напіврішень чи напівтонів! Є лише чорне та біле, добро і зло! Ви або за мир, або підтримуєте кривавого російського агресора у вбивстві українських дітей і жінок. @Microsoft, @Oracle, @SAP, припиніть підтримувати свої продукти в Росії, зупиніть війну! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 13, 2022

Дополнительно SAP запустила программу поддержки украинских беженцев. Компания предоставила бесплатный доступ к своему сетевому бизнес-инструменту SAP Ariba Discovery и изменила конфигурацию инструмента. Теперь нажатием кнопки-переключателя «Поддержите Украину» поставщики могут обновить свои профили в SAP Business Network, чтобы заявить о готовности оказать гуманитарную помощь.

«В это непростое время SAP Ariba Discovery поможет покупателям связаться с миллионами компаний в 190 странах через SAP Business Network — бесплатно размещать сообщения, бесплатно отвечать». SAP

Точно так же любая организация, столкнувшаяся с дефицитом, может заявить о своих неотложных потребностях и найти поставщиков, готовых предоставить гуманитарную помощь. В SAP надеются, что это поможет ускорить связь между нуждающимися и поставщиками, которые могут доставить товар быстро и качественно.