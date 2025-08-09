Ненавистный миллиардер: 61% американцев имеют негативное отношение к Илону Маску

Сначала идея Илона Маска создать «Департамент эффективности правительства» (DOGE) воспринималась скорее как шутка. Казалось, этот проект должен был держать миллиардера занятым, пока он ходит по сцене рядом с тогдашним кандидатом в президенты Дональдом Трампом.

В конце октября Маск предупредил, что американцам придется «терпеть трудности», если Трамп выиграет выборы, и некоторые люди из-за этого «рассердятся». Тогда он сказал:

«Видимо, мне понадобится много охраны, но это придется сделать», имея в виду свои планы реформировать государственные агентства с помощью DOGE.

Более полугода спустя самый богатый человек планеты, кажется, оказался прав — но, к сожалению для себя. Его деятельность в Белом доме стала катастрофой как для его популярности, так и для бизнесов. Особенно это ощущает Тесла: продажи и доходы компании резко упали. Даже уход из DOGE не помог.

Последнее опрос Gallup подтверждает, что Маска действительно ненавидят: 61% из 1000 случайно опрошенных взрослых американцев имеют негативное отношение к бывшему главе DOGE. Это самый большой уровень антипатии к международной публичной личности. Для сравнения, израильский премьер Биньямин Нетаньяху, которого часто обвиняют в геноциде палестинцев, не смог полностью соответствовать «сильно негативному восприятию» Маска и получил «всего лишь» 52% негативных оценок. Таким образом, Илон Маск теперь может носить звание самого ненавистного публичного лица.

Опрос Gallup подтверждает подобные результаты других исследований. Например, в апреле Associated Press обнаружила, что лишь 33% взрослых американцев относятся к Маску «очень или несколько положительно». И это было еще до публичного разрыва Маска с Трампом.

Их бывшая дружеская связь превратился в грязную ссору этим летом, со взаимными угрозами и оскорблениями. Новый опрос AP в июне показал, что количество республиканцев, которые «очень положительно» оценивают Маска, уменьшилось по сравнению с апрелем. Это подчеркивает одну из ключевых ошибок Маска — он отошел от поддержки как одной, так и другой политической стороны, не получив выгоды ни для себя, ни для бизнеса.

Спрос на электромобили Tesla тоже ощутимо упал. Скандалы, связанные с Маском, потянули репутацию бренда вниз, из-за чего покупатели отвернулись от предложений компании. Продажи в Европа и Китае стремительно падают, что свидетельствует о том, что последствия поведения Маска ощущают далеко за пределами США.

Исследователи даже предположили, что из-за негативного отношения к Маску некоторые потребители могут вовсе потерять интерес к электромобилям, независимо от бренда.

Источник: futurism