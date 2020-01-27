Неофициальный Apple Archive лишился большей части наиболее интересных материалов всего через 10 дней после своего запуска





Недавно энтузиаст запустил неофициальный архив Apple – Apple Archive. На страницах сайта он собрал просто огромное количество материалов, связанных с компанией из Купертино. Посетителям ресурса было доступно для ознакомления более 15 тыс. рекламных и промо материалов, внутренних обучающих видео, записей презентаций и рендеров продуктов, которые так и не были выпущены. Архив охватывает историю компании за период времени с 1977 по 2019 год. Но вскоре после запуска (через 10 дней) новый Apple Archive оказался на грани исчезновения.

Вечером в пятницу создатель архива Сэм Генри Голд начал получать в большом количестве уведомления об удалении его видео из-за нарушения авторских прав. Соответствующие запросы подавали юристы Apple. В результате, большая часть видео, которые Сэм Генри Голд загрузил на видео сервис Vimeo, просто была удалена из интернета. Как сообщил автор архива, он получил около 700 уведомлений по электронной почте на протяжении 2 минут.



Сэм Генри Голд написал в сервисе микроблогов Twitter, что по состоянию на 25 января 2020 года в свободном доступе осталось 264 его ролика, а на сайте всё ещё доступны печатные рекламные материалы Apple. Но те видео, которые представляли наибольший интерес, были удалены.

Такое развитие ситуации не должно вызывать удивления по ряду причин. Дело в том, что загруженные видео (авторские права, а не конкретные файлы) фактически принадлежат компании Apple, а не Голду. При этом компании обычно обязаны защищать свою интеллектуальную собственность. Так что итог был предопределён заранее.

Сэм Генри Голд говорит, что он пока не получил никаких официальных прямых сообщений от Apple или её юристов, но он изучает свои юридические возможности.

Также Голд говорит, что его многие бывшие и нынешние сотрудники Apple проявили огромный интерес и оказывали поддержку его начинанию. Кроме того, Сэм Генри Голд добавил, что он хотел бы работать с Apple и ее маркетинговой командой над созданием официальной версии архива. Если бы они дали ему такой шанс.

«Я понимаю, что их бренд не живет в прошлом, но сохранение истории публичных компаний неоценимо для их преданной клиентской базы и исследователей», — говорит он.

Добавим, это не первая попытка Сэма Генри Голда, направленная на создание своеобразного архива компании Apple. Ещё около трёх лет назад, когда ему было всего 15 лет, Голд пробовал разместить видео на своём канале в YouTube. Затем были попытки раздавать архив через торрент и папку в Google Drive.

Источник: The Verge