Неожиданно: OpenAI готовит наушники с инновационным дизайном

Несмотря на то, что OpenAI наиболее известна такими продуктами на базе ИИ как ChatGPT, Sora, Codex и другие. Однако, по слухам, компания серьезно настроена конкурировать на рынке гаджетов с AirPods от Apple.

Как утверждает инсайдер Smart Pikachu в X, создатели наиболее популярного в мире чатбота сейчас работают над аудиоустройством под кодовым названием «Sweetpea». Наушники должны получить инновационный дизайн, а ключевой элемент будет металлическим, в форме яйца. Внутри будут находиться два устройства в форме капсул. Вся конструкция будет размещаться за ухом.

Hearing fresh detail on Openai «To-go» hardware project from last report. Now confirmed it is a special audio product to replace Airpod, internal code name is «Sweetpea» On manufacturing, Foxconn has been told to prepare for total 5 devices by Q4 2028. All not known but a home… https://t.co/svOCBuyapI pic.twitter.com/SFumFfRIeF — 智慧皮卡丘 Smart Pikachu (Weibo) (@zhihuipikachu) January 12, 2026

По словам Smart Pikachu, OpenAI планирует, что наушники будут работать на базе 2-нм чипа, аналогичного тем, что используются в смартфонах. Вероятно, им может стать Exynos. Кроме этого еще один чип на базе ИИ может отвечать за голосовое управление. Это будет аналогично голосовому помощнику Siri в iPhone. Инсайдер также утверждает, что будут использоваться материалы с очень высокой спецификацией, сравнимой со спецификациями топовых смартфонов. Так что потенциальные наушники будут не из дешевых. По его прогнозам, компания может выпустить их уже в сентябре и ожидает объемы продаж в 40-50 млн единиц в течение первого года.

Наушники входят в список из 5 устройств, которыми сейчас занимаются в OpenAI. Согласно утечкам данных, компания поручила Foxconn — производителю электроники по соответствующему контракту, подготовить все продукты к четвертому кварталу 2028 года. Однако именно аудиоустройство находится в приоритете из-за важности задач для команды Джони Айва. О других разработках достоверно ничего неизвестно, однако среди них все еще могут быть устройства для домашнего пользования или стилус.

OpenAI планирует до 2033 года выйти на энергопотребление, превышающее текущие показатели всей Индии. Речь идет о резком наращивании мощностей дата-центров для развития искусственного интеллекта — в 125 раз за восемь лет.

По словам известного аналитика отрасли портативных устройств Мин-Чи Куо, «секретный» гаджет-компаньон с искусственным интеллектом Джона Айва и Сэма Альтмана чем-то напоминает плеер iPod shuffle. Он якобы предназначен для ношения на шейной веревке. Ожидается, что массовое производство устройства начнется в 2027 году, его якобы будут собирать не в Китае, а во Вьетнаме для уменьшения геополитических рисков.

Источник: Android Authority