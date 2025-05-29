Секретный гаджет OpenAI и Джона Айва раскрыл Мин-Чи Куо — AI Pin, поздравляем снова

Наверное, многие затаили дыхание, когда услышали о покупке OpenAI стартапа Джона Айва за $6,5 млрд и разработку ими гаджета. Мин-Чи Куо пролил на это [ожидаемое] ведро холодной воды.

За словами известного аналитика отрасли портативных устройств, «секретный» гаджет-компаньон с искусственным интеллектом Джона Айва и Сэма Альтмана, чем-то напоминает плеер iPod shuffle. Он якобы предназначен для ношения на шейной веревке. Ожидается, что массовое производство устройства начнется в 2027 году, его якобы будут собирать не в Китае, а во Вьетнаме для уменьшения геополитических рисков.

«Текущий образец немного больше AI Pin, а его внешний дизайн напоминает iPod Shuffle. Вышеупомянутый дизайн и технические характеристики могут измениться до массового производства», — пишет Мин-Чи Куо в X (на китайском языке, поэтому пост по ссылке выше).

Упоминание AI Pin интересно не только из-за размеров устройства, но и с точки зрения функций и привлекательности для пользователя. Устройство Humane, хоть и носилось не на шее, а на одежде, фактически имело ту же концепцию: гаджета для пользования ИИ без экрана. Когда вышел, AI Pin не слишком понравился обозревателям и пользователям. Он был реализован лишь в тираже нескольких тысяч, а вскоре Humane прекратила выпуск и продала решки производства HP. Но посмотрим, что аналитик говорит о применении нового гаджета.

«Он будет оснащен камерой и микрофоном, сможет обнаруживать внешнюю среду и не будет иметь дисплея. Ожидается, что он будет подключаться к мобильному телефону и ПК, а также использовать вычислительные и дисплейные функции мобильного телефона и ПК».

Из перечисленного совсем не понятно, почему бы не оснастить гаджет хотя бы простейшим дисплеем вместо того, чтобы подключать его к сторонним устройствам. Пожалуй, тогда это было бы что-то похожее на смартфон, а не на «убийцу смартфонов». Мин-Чи Куо пытается понять, зачем была нужна покупка стартапа и разговоры о гаджете именно сейчас.

«Я думаю, что одной из причин, почему OpenAI решила официально объявить о своем сотрудничестве с Джоном Айвом именно сейчас, может быть желание отвлечь внимание рынка от недавней конференции Google I/O. Преимущества экосистемы Google и интеграции в нее искусственного интеллекта, которые были отмечены, преобладают в конкуренции с OpenAI, поэтому последняя использует различные темы, чтобы отвлечь внимание рынка».

Впрочем, аналитик приходит к выводу, что создание устройства не такая уж бесполезная идея. Он цитирует Алана Кея: «Люди, которые действительно серьезно относятся к программному обеспечению, должны создавать собственное оборудование». Очевидно, этот принцип работает далеко не всегда, но эталонным его воплощением можно назвать успешную Apple.