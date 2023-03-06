Нескучные обои: Microsoft внедряет эффекты на основе ИИ в оформление рабочего стола Windows 11

Энтузиасты Windows продолжают находить скрытые функции и подсказки об их возможном внедрении в последней предварительной версии Windows 11. На днях в сборке 25309 пользователи обнаружили код, указывающих на потенциальные новые функции персонализации внешнего вида рабочего пространства с помощью ИИ.

Сборка Windows 11 25309 содержит несколько строк, подразумевающих эффекты на основе искусственного интеллекта для фона рабочего стола. В сборке упоминались «Depth effects», «Parallax Background» и «WallpaperMotion». К сожалению, сборка 25309 позволяет включить эти опции лишь со множеством сложных ручных манипуляций, так что целесообразно подождать, пока Microsoft объявит о новых функциях в следующих сборках.

Отсутствие дополнительной информации затрудняет прогнозирование того, требуют ли эффекты специальных нейронных процессоров. Строка «использовать ИИ, когда возможно» может говорить о наличии аппаратных ограничений. Windows 11 уже может применять эффект параллакса к обоям экрана блокировки, для чего требуется лишь наличие акселерометра. Возможно, Microsoft и придумает, как сделать фон рабочего стола немного красивее для тех, кто не готов обновить свои ПК.

Обои на основе искусственного интеллекта – еще одно упоминание о том, что машинное обучение обеспечит новые функции в операционной системе Microsoft. В настоящее время Microsoft исследует возможности внедрения ИИ в Windows. Такие возможности могут включать интеллектуальную привязку окон, различные эффекты фона рабочего стола, студийные эффекты для видеовызовов и многое другое. В последнем обновлении Microsoft встроила в Windows 11 доступ к ИИ Bing в панель задач.

Источник: Neowin