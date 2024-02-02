Несмотря на рекордный $1 млрд дохода, Reality labs, ВР-подразделение Meta потеряло $4,6 млрд в этом квартале, а в 2023 году — более $16 млрд

Reality Labs, подразделение Meta, занимающееся AR, VR и метапространством, только что завершило свой лучший квартал, несмотря на многомиллиардную серию убытков. Reality Labs получила более $1 млрд дохода в последнем квартале 2023 года благодаря своим гарнитурам Quest и смарт-очкам Ray-Ban Meta.

Хотя преодоление отметки в $1 млрд является новой вехой для метаверсионной группы компании, ожидается, что в обозримом будущем она будет продолжать терпеть значительные убытки. Reality Labs потеряла $4,6 млрд в этом квартале, а в 2023 году — более $16 млрд. Финансовый директор Meta Сьюзан Ли заявила, что эти убытки, как ожидается, «будут значительно расти из года в год из-за наших постоянных усилий по разработке продуктов в сфере дополненной/виртуальной реальности и наших инвестиций для дальнейшего масштабирования нашей экосистемы», передает Engadget.

Четвертый квартал, который охватывает сезон праздничных покупок, как правило, лучший период для устройств виртуальной и дополненной реальности. Во время разговора с аналитиками Марк Цукерберг предположил, что смарт-очки компании были особенно успешными, заявив, что производитель Ray-Ban, компания EssilorLuxottica, «планирует сделать больше, чем мы ожидали, из-за высокого спроса». Он добавил, что Quest 2 и Quest 3 «работают хорошо», назвав Quest 3 «самым популярным устройством смешанной реальности».

Если не считать Reality Labs, у Meta был сильный квартал, отчитываясь о $40,1 млрд на конец 2023 года, в результате чего ее общий доход за год составил чуть менее $135 млрд. Пользовательская база Facebook также выросла до 2,1 миллиарда ежедневных активных пользователей (DAU). Сьюзан Ли заявила, что компания «отходит» от публикации этого показателя и больше не будет отчитываться о ежедневных или ежемесячных активных пользователях Facebook или о «семейных активных людях ежемесячно».

Самое новое приложение Meta, Threads, все еще растет. По словам Цукерберга, сервис имеет 130 млн пользователей ежемесячно, по сравнению с менее 100 млн прошлой осенью. Цукерберг также рассказал о своих недавно озвученных амбициях по созданию искусственного общего интеллекта (AGI) в Meta, заявив, что это будет темой будущей работы над продуктами компании.

Следующее поколение услуг требует создания полноценного общего интеллекта. Понятно, что нам понадобятся наши модели, способные рассуждать, планировать, кодировать, запоминать и обладать многими другими когнитивными способностями, чтобы предоставлять лучшие версии услуг, которые мы себе представляем. — сказал Цукерберг.

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