Видеокарты NVIDIA конфликтуют с процессорами Intel Core 13 и 14 из серии К, но виноваты производители материнских плат

NVIDIA признала проблемы, возникающие у процессоров Intel Core 13 и 14 из серии К с ее видеокартами. Обычно это нарушение стабильности или ошибки видеопамяти, которые возникают при компиляции шейдеров в игре. Но на странице, посвященной изменениям драйвера версии 552.12 NVIDIA советует пользователям, обращаться не к ней, а к Intel, которая уже создала специальный сайт для решения этих проблем.

«Если в вашей системе используется разблокированный настольный процессор Intel 13-го или 14-го поколения и вы испытываете проблемы со стабильностью, сообщения о нехватке видеопамяти или вылеты на рабочий стол при компиляции шейдеров, обратитесь за помощью в устранении неполадок на следующие сайты: https://community.intel.com/t5/Processors/Regarding-Reports-of-13th-14th-Gen-Unlocked-Desktop-Users/td-p/1575863?profile.language=en https://www.radgametools.com/oodleintel.htm».

Сайт Intel работает еще с конца февраля. Несмотря на то, что Intel признала неисправность и сотрудничает с партнерами в расследовании случаев, компания пока не делала публичного заявления и не предоставила окончательного решения.

Проблема в первую очередь возникает в играх на Unreal Engine 5. Нестабильность процессоров Intel иногда объясняют высокими частотами, которыми отличается серия K. Это самые быстрые процессоры в среди чипов Intel, и проблемы возникают в основном с самыми быстрыми моделями Core i9. Сейчас в отзывах упоминается только серии Raptor Lake и Raptor Lake Refresh (то есть модели Core i9 13-го и 14-го поколений).

В предложениях сообщества по преодолению проблемы упоминается снижение тактовой частоты или снижение напряжения процессора. Однако, похоже, Intel должна была бы искать окончательное решение.

Сайт Tom`s Hardware обнаружилчто виноваты в ситуации партнеры Intel по производству материнских плат. Практически все партнеры Intel автоматически устанавливают ограничение мощности процессора до 4096 Вт (или бесконечность) из коробки. Такое поведение было постоянным в течение нескольких поколений, но только сейчас оно вызывает массовые проблемы с быстрой, но горячей и энергоемкой архитектурой процессоров Intel Raptor Lake.

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Проблема с конфигурацией ограничения мощности 4096 Вт заключается в том, что эта спецификация не определена Intel по умолчанию ни для одного из процессоров. Фактический лимит Intel для большинства процессоров значительно ниже 200 Вт и близок к TDP процессора. Intel не тестирует свои процессоры с использованием «неограниченной» мощности, поэтому такие значения можно считать непредсказуемым «разгоном».

Источники: NVIDIA, VideoCardz, Tom`s Hard