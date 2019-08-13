Нет, Google Pixel 4 не получит 20-кратный зум





Вчера некоторые веб-ресурсы поспешили сообщить о том, что камера Google Pixel 4 получит 20-кратный зум. Поводом к этому послужило фото Клода Зельвегера (Claude Zellweger), главы отдела по дизайну в компании Google. Он опубликовал в Instagram снимок, сделанный на смартфон Pixel с использованием телеобъектива с 20-кратным увеличением. Естественно, многие предположили, что это флагманский смартфон Google четвёртого поколения, поскольку нынешнее поколение Pixel имеют только 10-кратный цифровой зум. Но это не так.

Позже Зельвегер пояснил, что использовал не Pixel 4, а Pixel 3a и на самом деле он не увеличивал изображение в 20 раз, а просто кадрировал его. Не исключено, что глава дизайнерского отдела изначально говорил правду, но вынужден оправдываться после раскрытия неанонсированных ключевых возможностей предстоящего смартфона. Но это только догадки.

Если камера Pixel 4 всё же получит 20-кратное увеличение, то оно, безусловно, не будет полностью оптическим. Даже Huawei использовала отдельную камеру с впечатляющим 5-кратным оптическим зумом в своём P30 Pro, а OPPO удивила 10-кратным гибридным зумом в Reno 10x Zoom. Вполне возможно, что Google сможет повторить успехи своих предшественников и даже превзойти их, если добавит сенсор с телеобъективом, о котором ходят слухи. Презентация смартфонов Google Pixel 4 ожидается в начале октября.

Источник: The Verge