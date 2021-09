Стриминговый сервис Netflix официально объявил о приобретении компании Roald Dahl Story Company (RDSC), которая владела авторскими правами на все произведения писателя Роальда Даля, включая «Чарли и шоколадная фабрика», «Матильда», «Потрясающий мистер Фокс», «Джеймс и гигантский персик», «The BFG» и другие.

При этом в Netflix запланировали не просто экранизации самых популярных произведений автора, а создание полноценной медиавселенной в состав которой будут входить анимированные и игровые фильмы и сериалы, а также комиксы, игры, сувениры, парки развлечений и т.п.

В данный момент в работе находится сериал по книге «Charlie and the Chocolate Factory», которым занимается Тайка Вайтити («Free Guy», «The Suicide Squad») и Фил Джонстон («Wreck-It Ralph», «Zootopia»). Также в партнерстве с Sony и Working Title создается мюзикл «Matilda The Musical».

В Roald Dahl Story Company напомнили, что книги Роальда Даля переведены на 63 языка мира и проданы в количестве более 300 млн экземпляров. Героев детских рассказов, романов и повестей автора знают и любят во всем мире, поэтому в Netflix уверены, что новую медиавселенную ждет успех.

Напомним, что недавно киностудия Warner Bros. объявила о планах по перезапуску франшизы «Чарли и шоколадная фабрика», пригласив на главную роль Тимоти Шаламе.

Источник: Variety, Netflix