Netflix начал одновременно работать над сиквелом и спин-оффом боевика «Серый человек» / The Gray Man

С момента релиза боевика «Серый человек» / The Gray Man не прошло и недели, а Netflix уже официально объявил сразу о двух продолжениях фильма. Интересно, что это будут не стандартные номерные части, а сиквел и спин-офф.
The Gray Man Universe is expanding! A sequel to The Gray Man is now in development with star Ryan Gosling, directors Joe & Anthony Russo & co-writer Stephen McFeely set to return!
A spin-off is also in the works from acclaimed screenwriters Paul Wernick & Rhett Reese (Deadpool) pic.twitter.com/avtawpRB7F
— Netflix (@netflix) July 26, 2022
Первым займется команда, снявшая оригинальный фильм, то есть Райан Гослинг, братья Руссо и Стивен Макфили. Вторую картину поручили Ретту Ризу и Полу Вернику, которые работали в качестве сценаристов над франшизами «Дэдпул» и «Зомбиленд», а также боевиками «Призрачная шестёрка» и «Спайдерхед». Соответственно, герой Райана Гослинга там не появится, но сюжет будет развиваться в той же вселенной.
«Реакция публики на «Серого человека» была феноменальной. Мы очень благодарны поклонникам со всего мира за энтузиазм, проявленный к этому фильму. С таким количеством замечательных персонажей в фильме мы всегда хотели, чтобы «Серый человек» стал частью расширенной вселенной, и мы очень рады, что Netflix анонсировал продолжение с Райаном, а также второй сценарий, о которым мы подробнее расскажем уже совсем скоро» — отметили Джо и Энтони Руссо.
Напомним, что фильм «Серый человек» / The Gray Man снят на основе книжной серии Марка Грини (в ее рамках вышло уже более десятка книг), который известен по работе над вселенной «Джек Райан».
В фильме снялись Райан Гослинг, Крис Эванс, Ана де Армас, Реге-Жан Пейдж и Билли Боб Торнтон, а его бюджет составил порядка $200 млн.
На данный момент боевик «Серый человек» / The Gray Man набрал 88,55 миллиона часов просмотра и вошел в Топ-10 фильмов в 93 странах мира.
P.S. Вы уже можете прочитать рецензию на картину на нашем сайте.
Источник: Variety