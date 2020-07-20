Братья Руссо снимут для Netflix шпионский боевик The Grey Man с Райаном Гослингом и Крисом Эвансом, бюджет составит не менее $200 млн

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Стриминговый сервис Netflix продолжает инвестировать средства в производство высокобюджетных блокбастеров — на днях стало известно, что компания снимет шпионский триллер The Grey Man / «Серый человек» с рекордным бюджетом $200 млн. В главных ролях снимутся голливудские звезды Райан Гослинг и Крис Эванс, а срежиссируют картину братья Руссо.

В качестве основы для фильма выступает серия романов Марка Грини (уже вышло 9 книг, десятая — в работе), так что в случае коммерческого успеха первой части нас вполне может ожидать новая шпионская франшиза взамен выдохшегося Джеймса Бонда. Главный герой книжной серии — бывший агент ЦРУ Курт Джентри по кличке «Серый человек» (Райан Гослинг), а после отставки — киллер, который выполняет задания своих клиентов по всему миру. Противостоит ему бывший коллега Ллойд Ханесен, роль которого исполнит Крис Эванс, известный современному зрителю по франшизе «Мстители» / «Капитан Америка».

Братья Руссо не только срежиссируют фильм, Джо Руссо также напишет сценарий совместно с Кристофером Маркусом и Стивеном Макфили. Съемки начнутся в январе 2021 года в Лос-Анджелесе, при этом отдельные сцены будут снимать в нескольких международных локациях, что типично для шпионских фильмов.

Дата премьеры фильма The Grey Man / «Серый человек» не называется, однако вряд ли она состоится раньше 2022 года.

Источник: The Verge