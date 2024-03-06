Новости Кино 06.03.2024 в 17:47 comment views icon

Netflix продлил сериал «Аватар: Последний маг воздуха» сразу на 2 и 3 сезоны

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg

Катерина Даньшина

Автор новостей ITC.ua

Netflix продлил сериал «Аватар: Последний маг воздуха» сразу на 2 и 3 сезоны

Сериал, адаптирующий одноименный хит Nickelodeon, завершится 3 сезоном, придерживаясь той же структуры, что и анимационная версия.

Действие «Аватара» разворачивается в мире, разделенном на четыре нации — Племя Воды, Королевство Земли, Народ Огня и Воздушные Кочевники — которые когда-то жили в гармонии, а Аватар, повелитель всех четырех стихий, сохранял мир между ними. Однако все изменилось, когда Нация Огня напала на Воздушных Кочевников. Молодой маг воздуха Аанг (Гордон Кормье) просыпается, чтобы вместе с новыми друзьями Соккой (Ен Осли) и Катарой (Киавентийо) спасти мир и дать отпор Повелителю Огня Озаю (Дэниел Де Ким).

За неделю с момента дебюта первый сезон сериала «Аватар: Последний маг воздуха» получил 153,4 миллиона часов просмотров от 21,2 млн зрителей и превзошел предыдущую адаптацию Netflix — сериал о приключениях Манки Д.Луффи и его друзей «Ван Пис» набрал 18,5 млн просмотров за первую неделю и получил подтверждение о втором сезоне (хотя создатели рассчитывают аж на 12).

На Rotten Tomatoes сериал «Аватар: Последний маг воздуха» получил 59% от критиков и 75% от аудитории.

Курс UX/UI дизайнер сайтів і застосунків з Alice K.
Курс від практикуючої UI/UX дизайнерки, після якого ви знатимете все про UI/UX дизайн .
Інформація про курс

Рецензия на сериал «Аватар: Последний маг воздуха» / Avatar: The Last Airbender

Продолжается конкурс авторов ИТС. Напиши статью о развитии игр, гейминг и игровые девайсы и выигрывай профессиональный игровой руль Logitech G923 Racing Wheel, или одну из низкопрофильных игровых клавиатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!


Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить