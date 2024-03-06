Netflix продлил сериал «Аватар: Последний маг воздуха» сразу на 2 и 3 сезоны

Сериал, адаптирующий одноименный хит Nickelodeon, завершится 3 сезоном, придерживаясь той же структуры, что и анимационная версия.

The Avatar will return!! Seasons 2 & 3 of AVATAR: THE LAST AIRBENDER are coming! pic.twitter.com/NDxSDP7kZE — Netflix (@netflix) March 6, 2024

Действие «Аватара» разворачивается в мире, разделенном на четыре нации — Племя Воды, Королевство Земли, Народ Огня и Воздушные Кочевники — которые когда-то жили в гармонии, а Аватар, повелитель всех четырех стихий, сохранял мир между ними. Однако все изменилось, когда Нация Огня напала на Воздушных Кочевников. Молодой маг воздуха Аанг (Гордон Кормье) просыпается, чтобы вместе с новыми друзьями Соккой (Ен Осли) и Катарой (Киавентийо) спасти мир и дать отпор Повелителю Огня Озаю (Дэниел Де Ким).

За неделю с момента дебюта первый сезон сериала «Аватар: Последний маг воздуха» получил 153,4 миллиона часов просмотров от 21,2 млн зрителей и превзошел предыдущую адаптацию Netflix — сериал о приключениях Манки Д.Луффи и его друзей «Ван Пис» набрал 18,5 млн просмотров за первую неделю и получил подтверждение о втором сезоне (хотя создатели рассчитывают аж на 12).

На Rotten Tomatoes сериал «Аватар: Последний маг воздуха» получил 59% от критиков и 75% от аудитории.

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