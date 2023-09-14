Новости Кино 14.09.2023 в 15:20

Продюсеры сериала «Ван Пис» надеются снять 12 сезонов для живой адаптации манги Эйитиро Оды

https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg

Катерина Даньшина

Автор новостей

Шоу «Ван Пис» на второй неделе трансляции все еще оставалось лидером в рейтинге Netflix, что уже позволило задуматься о продолжении и, похоже, продюсеры настроены на долгосрочную работу.

В комментарии изданию Deadline исполнительные продюсеры «Ван Пис» Марти Адельштайн и Бекки Клементс из Tomorrow Studios выразили надежду отснять для шоу по меньшей мере 12 сезонов.

«Мы надеемся на 12 сезонов, столько материала. В манге более 1080 разделов, но даже если бы мы сделали шесть – это была бы только половина. Это действительно можно продолжать и продолжать», – говорят продюсеры.

Первый сезон «Ван Пис» охватывал амбициозные объемы материала — 100 разделов, преобразованных в 8 эпизодов. Если команда будет работать в том же темпе, следующую арку истории, вероятно, будут адаптировать до 218 раздела – где Луффи и друзья направляются к острову великанов, ищут врача, который присоединится к экипажу и борются с преступной организацией, угрожающей дестабилизировать страну в пустыне Алабасту.

Продюсери серіалу «‎Ван Піс» сподіваються відзняти 12 сезонів для живої адаптації манґи Ейтіро Оди

Ранее продюсеры заявили, что сценарии для второго сезона уже готовы, а съемки могут стартовать через год-полтора после завершения забастовок.

Продюсеры сериала «Ван Пис» надеются снять 12 сезонов для живой адаптации манги Эйитиро Оды

Для Tomorrow Studios успех «Ван Пис» был очень важным ввиду неудачи «Ковбоя Бибопа», который завершили одним сезоном.

«Нам показывали много видео с TikTok, где люди говорили – о, это будет ужасно – когда слышали о новой адаптации. Но те же скептики впоследствии действительно хвалили шоу и были удивлены тем, насколько оно хорошее», – говорит Адельштейн.

Сериал дебютировал на Netflix 31 августа и после второй недели трансляций остается самым популярным шоу на платформе, заработав дополнительные 19,3 миллиона просмотров. С момента премьеры и до 12 сентября, по данным стриминга, экранизация манги Эйитиро Оды в общей сложности получила 37,8 миллиона просмотров.

Рецензия на сериал «Ван Пис» / One Piece

Посты
Ігровий ноутбук - пристрій якого ніколи не існувало
Продюсеры сериала «Ван Пис» надеются снять 12 сезонов для живой адаптации манги Эйитиро Оды
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/e6fb5d7c1f788ac5a2317128ac59ae7e5edd510dr1-582-857v2_uhq-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/e6fb5d7c1f788ac5a2317128ac59ae7e5edd510dr1-582-857v2_uhq-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/e6fb5d7c1f788ac5a2317128ac59ae7e5edd510dr1-582-857v2_uhq-150x150.jpg

Innkreis

автор

Завантаження коментарів...

Топ 10 текстов

Посты
Топовий Dell Precision 5560 за $6к в реальній роботі (Macbook на Windows чи ні?)
https://secure.gravatar.com/avatar/4fd49fdea1e4f00ff385cb80fb313f1c?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/no-avatar.png *** https://secure.gravatar.com/avatar/4fd49fdea1e4f00ff385cb80fb313f1c?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/no-avatar.png *** https://itc.ua/wp-content/themes/ITC_6.0/images/no-avatar.png

diakon

автор

Посты
S.T.A.L.K.E.R versus S.T.A.L.K.E.R 2
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/ledifen-gordonfreeman-finale-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/ledifen-gordonfreeman-finale-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/ledifen-gordonfreeman-finale-150x150.jpg

Назар Яворський

mr.Karter

Посты
Трохи про: серія Mafia
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/IMG_0340-150x150.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/IMG_0340-150x150.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/IMG_0340-150x150.jpeg

VladisLove

автор

Загрузить еще

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить