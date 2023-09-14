Продюсеры сериала «Ван Пис» надеются снять 12 сезонов для живой адаптации манги Эйитиро Оды

Шоу «Ван Пис» на второй неделе трансляции все еще оставалось лидером в рейтинге Netflix, что уже позволило задуматься о продолжении и, похоже, продюсеры настроены на долгосрочную работу.

В комментарии изданию Deadline исполнительные продюсеры «Ван Пис» Марти Адельштайн и Бекки Клементс из Tomorrow Studios выразили надежду отснять для шоу по меньшей мере 12 сезонов.

«Мы надеемся на 12 сезонов, столько материала. В манге более 1080 разделов, но даже если бы мы сделали шесть – это была бы только половина. Это действительно можно продолжать и продолжать», – говорят продюсеры.

Первый сезон «Ван Пис» охватывал амбициозные объемы материала — 100 разделов, преобразованных в 8 эпизодов. Если команда будет работать в том же темпе, следующую арку истории, вероятно, будут адаптировать до 218 раздела – где Луффи и друзья направляются к острову великанов, ищут врача, который присоединится к экипажу и борются с преступной организацией, угрожающей дестабилизировать страну в пустыне Алабасту.

Ранее продюсеры заявили, что сценарии для второго сезона уже готовы, а съемки могут стартовать через год-полтора после завершения забастовок.

Для Tomorrow Studios успех «Ван Пис» был очень важным ввиду неудачи «Ковбоя Бибопа», который завершили одним сезоном.

«Нам показывали много видео с TikTok, где люди говорили – о, это будет ужасно – когда слышали о новой адаптации. Но те же скептики впоследствии действительно хвалили шоу и были удивлены тем, насколько оно хорошее», – говорит Адельштейн.

Сериал дебютировал на Netflix 31 августа и после второй недели трансляций остается самым популярным шоу на платформе, заработав дополнительные 19,3 миллиона просмотров. С момента премьеры и до 12 сентября, по данным стриминга, экранизация манги Эйитиро Оды в общей сложности получила 37,8 миллиона просмотров.