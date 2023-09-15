Новости Кино 15.09.2023 в 12:45

Netflix официально продлил «живую» адаптацию манги «Ван Пис» на второй сезон

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Netflix официально продлил «живую» адаптацию манги «Ван Пис» на второй сезон

Приключения Манки Д. Луффи и команды на Netflix продлятся еще как минимум один сезон — стриминг официально объявил о продолжении сериала, и сделал это довольно оригинально, при помощи самого Эйитиро Оды.

В твите, опубликованном в аккаунте Netflix, автор оригинальной манги «Ван Пис» Эйитиро Ода записал обращение через «телефон-улитку», который хорошо известен зрителям первого сезона:

«Благодарю всех многолетних поклонников и тех, кто впервые услышал о «Ван Пис». Через две недели после запуска я получил отличную новость… Netflix решил продолжить шоу».

Продюсеры Tomorrow Studios ранее уже анонсировали продолжение, намекая на готовность сценариев, а в одном из недавних интервью выразили надежду отснять 12 сезонов — поскольку сама манга достаточно велика по объему.

Что касается просмотров, то первый сезон шоу уже две недели подряд лидирует в рейтингах Netflix и собрал в общей сложности 37,8 миллиона просмотров.

Поклонники манги знают, что ожидает Манки Д.Луффи и друзей дальше, однако новички в серии наверняка обратили внимание на рисунок в конце обращения Оды — это Тони Тони Чопер, врач, который во втором сезоне присоединится к команде пиратов.

В то же время, учитывая забастовки, продолжающиеся в Голливуде, понадобится некоторое время, прежде чем мы узнаем точные даты выпуска 2 сезона — однако готовые эпизоды, как сообщали продюсеры, могут выйти через год-полтора после завершения страйков.

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Netflix официально продлил «живую» адаптацию манги «Ван Пис» на второй сезон
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Innkreis

автор

Основанный на творении Оды, сериал «Ван Пис» рассказывает о приключениях Манки Д. Луффи, который вместе с командой пиратов исследует экзотические острова и бесконечные океаны в поисках клада One Piece, что поможет ему стать следующим Королем пиратов. Первый сезон состоит из 8 эпизодов (продолжительностью до часа каждый), а главные роли играют Иньяки Годой («Кто убил Сару?»), Маккенью Арата («Смертельный поцелуй»), Эмили Радд («Улица страха»), Джейкоб Ромеро Гибсон («Всем встать») и Таз Скайлар («Точка кипения»).

Рецензия на сериал «Ван Пис» / One Piece

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