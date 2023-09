Netflix официально продлил «живую» адаптацию манги «Ван Пис» на второй сезон

Приключения Манки Д. Луффи и команды на Netflix продлятся еще как минимум один сезон — стриминг официально объявил о продолжении сериала, и сделал это довольно оригинально, при помощи самого Эйитиро Оды.

В твите, опубликованном в аккаунте Netflix, автор оригинальной манги «Ван Пис» Эйитиро Ода записал обращение через «телефон-улитку», который хорошо известен зрителям первого сезона:

Продюсеры Tomorrow Studios ранее уже анонсировали продолжение, намекая на готовность сценариев, а в одном из недавних интервью выразили надежду отснять 12 сезонов — поскольку сама манга достаточно велика по объему.

