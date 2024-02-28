Новости Кино 28.02.2024 в 11:51 comment views icon

Сериал «Аватар: Последний маг воздуха» обошел «Ван Пис» на Netflix и собрал 21,2 млн просмотров за неделю

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Катерина Даньшина

Автор новостей ITC.ua

Сериал «Аватар: Последний маг воздуха» обошел «Ван Пис» на Netflix и собрал 21,2 млн просмотров за неделю

Несмотря на неоднозначные отзывы «живая» адаптация «Аватара» попала в десятку самых популярных сериалов Netflix в 92 странах.

За неделю с момента дебюта «Аватар: Последний маг воздуха» получил 153,4 миллиона часов просмотров от 21,2 млн зрителей, передает Geek Culture.

Сериал также превзошел предыдущую адаптацию Netflix — сериал о приключениях Манки Д.Луффи и его друзей. «Ван Пис» набрал 18,5 млн просмотров за первую неделю и получил подтверждение второго сезона (хотя создатели рассчитывают на 12).

На Rotten Tomatoes сериал «Аватар: Последний маг воздуха» получил 60% от критиков и 76% от аудитории.

Рецензия на сериал «Аватар: Последний маг воздуха» / Avatar: The Last Airbender

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Оригинальный анимационный сериал выходил на Nickelodeon с 2005 по 2008 годы. Майкл Данте ДиМартино и Брайан Конецко, главные авторы и исполнительные продюсеры сериала, в начале рассчитывали привлечь детскую аудиторию от 6 до 11 лет, но довольно быстро шоу стало популярным среди практически всех возрастных категорий. Сейчас аудитория сериала охватывает более 4,4 миллиона человек.

В октябре 2025 года в кинотеатрах должен выйти анимационный фильм «Аватар: Последний маг воздуха», который продолжит действие оригинального мультсериала. Сообщается, что он будет посвящен приключениям главных героев в возрасте от 20 до 30 лет. Проект впервые анонсировали в 2021 году — Лорен Монтгомери, которая участвовала в создании «Вольтрон: Легендарный защитник», выступит режиссером.

В целом на данный момент Avatar Studios (основанная Nickelodeon совместно с Paramount+ в 2021 году для расширения вселенной «Аватара») планирует выпустить как минимум три анимационных фильма и один сериал в рамках франшизы.

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