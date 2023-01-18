Netflix раскрыл список своих релизов на 2023 год — в онлайн-кинотеатре выйдет 49 кинолент (почти вдвое меньше, чем в прошлом году)

Netflix опубликовал полное расписание кинопремьер на 2023 год — всего в этом году самый большой в мире онлайн-кинотеатр планирует выпустить 49 фильмов. Это на 37 премьер меньше, чем в 2022 году.

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Одновременно Netflix выложил промо с нарезкой кадров будущих премьер. Для большинства из них онлайн-кинотеатр указал точные даты выхода.

В список фильмов, которые планируются в релиз на Netflix в 2023-м вместе с другими вошли:

You People — комедия с Эдди Мерфи и Джона Хиллом, 27 января;

— комедия с Эдди Мерфи и Джона Хиллом, 27 января; Your Place or Mine — романтическая комедия о двух друзьях с Риз Уизерспун и Эштоном Кутчером в главных ролях, 10 февраля;

— романтическая комедия о двух друзьях с Риз Уизерспун и Эштоном Кутчером в главных ролях, 10 февраля; Luther: The Fallen Sun — криминальная драма, продолжение одноименного британского телесериала 2010–2019 годов, 10 марта;

— криминальная драма, продолжение одноименного британского телесериала 2010–2019 годов, 10 марта; Загадочное убийство 2 / Murder Mystery 2 — новая часть комедийного детектива с Адамом Сэндлером и Дженнифер Энистон, 31 марта;

— новая часть комедийного детектива с Адамом Сэндлером и Дженнифер Энистон, 31 марта; Мать / The Mother — драматический боевик с Дженнифер Лопес, 12 мая;

— драматический боевик с Дженнифер Лопес, 12 мая; Эвакуация 2 / Extraction 2 — Крис Хемсворт и Голшифте Фарахани снова вернутся к своим ролям во второй части адаптации графического романа «Ciudad», 16 июня;

— Крис Хемсворт и Голшифте Фарахани снова вернутся к своим ролям во второй части адаптации графического романа «Ciudad», 16 июня; Они клонировали Тайрона / They cloned Tyron — научно-фантастическая комедия, снятая Джуэлом Тейлором в его дебютном режиссерском полнометражном фильме, 21 июля;

— научно-фантастическая комедия, снятая Джуэлом Тейлором в его дебютном режиссерском полнометражном фильме, 21 июля; Каменное сердце / Heart of Stone — шпионский боевик с Галь Гадот, Софи Оконедо и Джейми Дорнаном в главных ролях, 11 августа;

— шпионский боевик с Галь Гадот, Софи Оконедо и Джейми Дорнаном в главных ролях, 11 августа; Lift — боевик с Кевином Хартом, 25 августа;

— боевик с Кевином Хартом, 25 августа; Damsel — фэнтези из Милли Бобби Браун, 13 октября;

— фэнтези из Милли Бобби Браун, 13 октября; Продавцы боли / Pain Hustlers — художественный фильм с Эмили Блант, Крисом Эвансом, Энди Гарсия и Брайаном д’Арси Джеймсом, 27 октября;

— художественный фильм с Эмили Блант, Крисом Эвансом, Энди Гарсия и Брайаном д’Арси Джеймсом, 27 октября; Убийца / The Killer — триллер, снятый по одноименному комиксу, главные роли в котором сыграли Майкл Фассбендер и Тильда Суинтон, 10 ноября;

— триллер, снятый по одноименному комиксу, главные роли в котором сыграли Майкл Фассбендер и Тильда Суинтон, 10 ноября; The Family Affair — романтическая комедия с Николь Кидман, Заком Эфроном и Джои Кинг, 17 ноября;

— романтическая комедия с Николь Кидман, Заком Эфроном и Джои Кинг, 17 ноября; Leo — анимационный фильм Адама Сендлера, 22 ноября;

— анимационный фильм Адама Сендлера, 22 ноября; Leave the World Behind — психологический триллер с Джулией Робертс, основанный на одноименном романе Румаана Алама, 8 декабря;

— психологический триллер с Джулией Робертс, основанный на одноименном романе Румаана Алама, 8 декабря; Мятежная луна / Rebel Moon — научно-фантастический приключенческий фильм режиссера Зака Снайдера, 22 декабря.

Официальный трейлер анонса кинолент Netflix 2023

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Полное расписание кинопремьер Netflix на 2023 год — доступно по ссылке.