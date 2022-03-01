Netflix відмовився транслювати російські федеральні канали
Популярний американський стрімінговий сервіс Netflix відмовився транслювати 20 російських федеральних каналів. Про це пише Politico із посиланням на представників компанії.
Вони мали з’явитися на майданчику з сьогодні, 1 березня 2022 року, а серед каналів були б «НТВ», «Перший канал», канал РПЦ «Спас» та інші.
Представники Netflix заявили, що у зв’язку із ситуацією в Україні вони не планують додавати ці канали до свого сервісу. Зараз у стрімінгового сервісу понад 100 тисяч передплатників у Росії і як відмова вплине на присутність Netflix у цій країні поки що не відомо.