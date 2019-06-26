Newzoo: В 2019 году мировая игровая индустрия сгенерирует доход в $152 млрд, в Украине геймеры потратят на игры более $200 млн [инфографика]





Исследовательское агентство Newzoo, которое специализируется на индустрии видеоигр, выпустило отчет, в котором спрогнозировало объемы рынка в 2019 году.

По оценке аналитиков в этом году индустрия сгенерирует доход в объеме $152 млрд, что почти на 10% больше, чем в 2018 году. Также ожидается, что впервые за 4 года на первое место в списке стран выйдет США. Напомним, что с 2015 года самым крупным рынком в индустрии видеоигр оставался Китай. Эти две страны суммарно генерируют почти 50% прибыли в отрасли.

В компании Wargaming поделились цифрами из полной версии отчета, касающихся нашей страны. В частности, по прогнозам Newzoo в 2019 году количество геймеров в Украине увеличится до 15,5 миллионов человек, которые суммарно потратят на игры $203 млн. Ранее агентство Newzoo оценило объем прибыли рынка видеоигр в Украине за 2018 год в $179 млн.

Среди наиболее заметных трендов в индустрии специалисты отмечают тот факт, что видеоигры становятся основным инструментом для брендов, с помощью которого можно получить контакт с молодой аудиторией. Также уходит в прошлое «война платформ» — благодаря развитию сервисов игрового стриминга, кросс-платформенному мультиплееру и подпискам.

Еще один примечательный факт – многие издатели делают серьезную ставку на ностальгию, перезапуская известные тайтлы десятилетней и более давности. Примечательно, что данный тренд касается не только индустрии видеоигр, но и киноиндустрии.

Источник: Newzoo