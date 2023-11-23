NFT камня, проданное за $200 000, возвращает криптовалюту к тенденции FOMO — страху, пропустить что-то важное

В этом месяце NFT Pet-Rock (изображение камня) было продано за эквивалент более $200 000.

Между тем, капитализация мемной монеты Pepe (с изображением мультяшной лягушки) удвоилась за несколько недель, и даже цена токена FTT, созданного обанкротившейся FTX, выросла за последний месяц в три раза — в надежде, что криптобиржа Сэма Бенкмана-Фрида восстанет из мертвых.

Куда ни глянь — всюду признаки того, что тенденция FOMO (англ. Fear of missing out — страха пропустить что-то важное) понемногу возвращается в криптотрасль.

Последний рост «цифрового хлама», как выразился Bloomberg, стартовал после почти двухлетней криптозимы, когда стоимость тысяч сомнительных криптопроектов упала (в некоторых случаях до нуля). Агрессивные действия Комиссии по ценным бумагам и биржам обозначили некоторые цифровые монеты как незаконные и оттолкнули многих от криптовалюты. Теперь оказывается, что «очищение» было лишь временным.

«Поскольку цены растут, инвесторы считают, что им нужно войти в дело», — говорит Кэмпбелл Гарви, профессор финансов Университета Дьюка. «Многие нарушат правило номер один по инвестициям: понимайте, во что вы инвестируете. Многие также нарушат правило номер два: поставив свои деньги в недиверсифицированной ставке на один токен».

Социальные сети снова полны публикациями, рекламирующими мемные монеты. Одна из таких Memecoin была создана в начале года и резко выросла в цене в этом месяце. Его краткий официальный документ, где предупреждения занимают примерно столько же места, сколько объяснения, отмечает, что токен «не обладает функциями, полезностью и внутренней ценностью, не дает обещаний или ожиданий какой-либо финансовой прибыли, процентов или дивидендов».

«Я гарантирую, что будет еще один цикл ажиотажа по альтернативным монетам, и больше людей пострадают», — сказал Кори Клиппстен, исполнительный директор поставщика услуг биткойна Swan.

Статические изображения камней, привязанных к блокчейнам Ethereum и Bitcoin, снова продаются по невероятным ценам. Bitcoin Rock #75 недавно продали почти за три биткоина, или примерно за $112 900. Коллекция, как и многие другие, содержится небольшой группой людей. И, как и большинство коллекций NFT, камни не слишком ликвидны. Между тем, ряд проектов проводит продажу NFT внутри цифровых территорий игр — даже несмотря на то, что многие участники проектов предыдущего поколения обожглись.

«Важно отметить текущую атмосферу, которую можно назвать мини-рынком быков», — сказала Сара Гергелас, аналитик исследовательской компании DappRadar. «Эта среда наполнила пространство NFT новой волной энтузиазма и спекулятивных инвестиций, которые иногда могут завысить цены на проекты, которые иначе могли бы иметь ограниченную долгосрочную ценность».

TG Casino, специализирующееся на предложении анонимных криптовалютных азартных игр в Telegram, собрало более $2 миллионов в рамках предварительной продажи токенов.

Среди бешеного наплыва последних «горячих» токенов некоторые покупатели в конечном счете попадают к мошенникам, когда создатели монеты исчезают вместе с ликвидностью. По данным аудитора по безопасности блокчейнов Hacken.io, в третьем квартале на «rug pull» Тактика мошенников, которая создает ажиотаж вокруг нового криптовалютного проекта, привлекая трейдеров, потом внезапно изымающих средства приходилось 65,1% всех типов атак в криптовалюте.

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