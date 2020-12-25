NieR: Automata разошлась тиражом 5 млн копий и стала самой продаваемой игрой PlatinumGames

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Вышедшая в 2017 году игра NieR: Automata преодолела рубеж в 5 млн проданных копий. Об этом говорится в сообщении разработчика PlatinumGames в сервисе микроблогов Twitter. Таким образом, этот проект стал самой продаваемой игрой, созданной японской студией.

Игра NieR: Automata вышла в 2017 году на платформах PlayStation 4 и ПК. Версия для Xbox One появилась годом позже. В 2019 году игра получила специальное издание Game of the YoHRa Edition, которое включает все доступные дополнения. Был даже кроссовер с MMORPG Final Fantasy XIV от Square Enix.

Nier: Automata — игра в жанре Action/RPG с открытым миром. Игроку даётся управление различными андроидами из подразделений YoRHa в зависимости от стадии игры. В игре существует 26 концовок, каждая из них обозначена английским алфавитом от A до Z. Предлагаем ознакомиться с обзором игры NieR: Automata в одном из наших предыдущих материалов.

Источник: wccftech