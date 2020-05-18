Nikkei: из-за новых ограничений США компания TSMC прекратила принимать новые заказы на производство чипов для Huawei

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Компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSMC) остановила приём новых заказов от Huawei Technologies в ответ на очередной шаг правительства США, направленный на дальнейшее ограничение поставок чипов китайской компании. Об этом заявляет Nikkei со ссылкой на несколько источников.

Отмечается, что заказы, которые TSMC приняла до нового запрета, и те, которые уже находятся в производстве, не пострадают и будут выполняться и далее, если эти чипы могут быть отправлены заказчику до середины сентября.

Компания TSMC является одним из крупнейших в мире производителей чипов и по совместительству – ключевым контрактным поставщиком Huawei. В минувший четверг TSMC объявила о планах строительства завода в США, а в пятницу добавила, что она «внимательно следит за изменением правил экспорта в США». И в понедельник она уже прекратила принимать новые заказы от Huawei

Новое распоряжение, обнародованное в пятницу Министерством торговли США, расширяет полномочия США. Теперь американское правительство оставляет за собой право требовать лицензий на продажу Huawei полупроводниковых устройств, изготовленных за рубежом с использованием технологии США. Это существенно расширяет сферу применения ограничений США и позволяет остановить экспорт для китайского технологического гиганта.

Huawei отказалась от комментариев. В то же время TSMC заявила, что не раскрывает детали заказов, и добавила, что публикация была «чисто рыночным слухом».

Источник: reuters