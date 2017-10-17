Nissan опубликовал первый видеотизер нового электрокроссовера на платформе хэтчбека Leaf 2018 и пообещал привезти его на Токийское автошоу

Еще в начале сентября мы рассказывали вам об электрическом кроссовере на платформе нового Leaf, который Nissan собирается показать на Токийском автошоу, а сегодня автопроизводитель выложил первый тизер новинки. На видео можно рассмотреть только затененный силуэт электрокроссовера, однако в нем нетрудно опознать характерные очертания Leaf 2018.

Таким образом в Nissan решили активно конкурировать с будущими моделями от основных конкурентов, включая VW I.D. Crozz, Tesla Model X/Y и другие модели. По имеющейся в данный момент информации по размерам новинка будет немного больше модели Nissan Qashqai. Она должна получить тот же электродвигатель на 110 кВт и блок аккумуляторов на 40 кВтч от Nissan Leaf 2018, которые обеспечат запас хода порядка 240 км по циклу EPA.

Напомним, что еще в 2012 году на Парижском автошоу японский автопроизводитель представил концепт электрокроссовера Nissan Terra, которрый представлял собой электрическую версию Nissan Juke во внедорожном представлении. Название модели «Terra» автопроизводитель повторно запатентовал в начале августа текущего года, так что вполне можно ожидать, что новинка получит именно это имя.

Источник: Nissan