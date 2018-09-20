НКРСИ предложила в разы повысить плату за пригодные для 4G и 5G радиочастоты, которые сейчас используются не по назначению

Национальная комиссия по вопросам регулирования связи (НКРСИ) отвергла недавнее предложение Кабмина ежегодно повышать ставку на использование радиочастот на 9% и предложила свой собственный вариант, который должен увеличить поступления в бюджет и одновременно решить проблему дефицита частот под 3G, 4G и даже 5G, сообщает Liga.net.

НКРСИ предлагает изменить эфирное налогообложение в два этапа. На первом предлагается увеличить повышающий коэффициент в диапазонах 791-821 МГц, 832-862 МГц, 880-915 МГц, 925-960 МГц с 1,2 до 2, если операторы используют фрагментированный спектр. На втором этапе с 2020 года предполагается увеличить ставки рентной платы за пользование частотами, которые пригодны для внедрения новых технологий, но еще не предназначены для этого.

Отметим, что в диапазонах 791-821 МГц, 832-862 МГц, 880-915 МГц, 925-960 МГц в данный момент работают такие компании как Интертелеком, Киевстар, Vodafone и lifecell, используя устаревшие технологии. Они не могут перейти на 4G, так как эфир, который выдавала им комиссия, принадлежит им фрагментарно — достаточно узкими полосками.

В идеале компании должны были бы сдать спектр обратно регулятору, чтобы тот снова выдал им новые лицензии с широкими полосами, пригодными для запуска 4G. Однако не всем это выгодно, так как у Киевстара в совокупности больше спектра, чем у Vodafone и lifecell и он бы хотел сохранить это преимущество при перераспределении. В свою очередь конкуренты настаивают на более справедливом распределении, которое позволит обеспечить равные возможности для всех операторов.

По всей видимости предложение НКРСИ призвано сделать всех участников процесса более сговорчивыми. Дело в том, что сейчас ставка за использование каждого МГц спектра в каждой области составляет 23 тысячи гривен в месяц. С 2019 года комиссия предлагает удвоить эту цифру, если фрагментарность сохранится или снизить коэффициент до 0,75, если операторы договорятся о рефарминге.

Второй этап выглядит еще более жестким — сбор в диапазонах 2,3-2,4 ГГц и 3,4-3,8 ГГц независимо от вида связи предлагается поднять с 45,83 грн сразу до 3000 грн в месяц. Это ровно та же сумма, которую в данный момент платят операторы нишевых диапазонов мобильной связи в частотах 2,3-2,4 ГГц и 2,5-2,7 ГГц. Этим шагом НКРСИ хочет заставить отказаться от подорожавшего спектра компании, которые занимают эфир, но при этом не используют его сами и не дают использовать другим.

Речь идет о компаниях «Ес-Лайн» и «Giraffe» (диапазон 2,3-2,4 ГГц), а также Freshtel и Аэро-Телеком (диапазон 3,4-3,8 ГГц). Оба диапазона потенциально подходят для реализации 5G, европейские операторы уже проводят соответствующие тендеры, но в Украине лицензии на них еще будут оставаться в силе достаточно долго. Частоты 2,5-2,7 ГГц в НКРСИ пока не трогают, так как спрос на частоты в этой части диапазона удовлетворен, после того как СКМ уступила половину спектра за компенсацию в 500 млн грн (вторая половина по-прежнему принадлежит СКМ).

В НКРСИ даже подсчитали потенциальную выгоду для бюджета Украины от предложенных нововведений. Так, если их предложение будет принято, а операторы так и не договорятся о рефарминге, в 2019 году в госбюджет поступят дополнительные 339 млн грн. То есть почти 860 млн грн вместо 520 млн грн, которые операторы заплатят по нынешнему Налоговому кодексу. В рамках второго этапа владельцы частот в диапазонах 2,3-2,4 ГГц и 3,4-3,8 ГГц заплатят в бюджет в 2020 году 360 млн грн, что в разы больше существующей платы в размере 5 млн грн.

Операторы мобильной связи прямо не поддержали повышение рентной платы, отметив, что лучше потратят «лишние» деньги на развитие инфраструктуры и телеком-услуг, однако к перераспределению спектра относятся более положительно. В целом «большая тройка» отреагировала на предложение НКРСИ следующим образом:

«Необходимо не только объединить частоты в более широкие полосы, но и перераспределить их между операторами более равномерно. В противном случае один из игроков получит существенное и нерыночное преимущество, что ослабит конкуренцию и усилит его монопольное положение», — отметила PR-директор Vodafone Ukraine Виктория Рубан.

«Сложилась ситуация, когда лицензии, выданные ряду субъектов рынка, предусматривают применение устаревших радиотехнологий с крайне низкой платой за пользование радиочастотами. В сотни раз меньше аналогичных платежей операторов мобильной связи, в тех диапазонах, которые могут быть пригодны для внедрения системы мобильной связи третьего-пятого поколений», — прокомментировал директор по регуляторному обеспечению «Киевстар» Александр Когут.

Вдобавок Киевстар напомнил, что в Украине под мобильную связь применяется лишь около 30% от всего объема радиочастотного ресурса, но при этом украинские операторы мобильной связи платят 97% от общего объема платежей за пользование эфиром в госбюджет. В lifecell также выступили за внедрении более справедливого и беспристрастного отношения к участникам рынка в вопросе платы за пользование эфиром.

Источник: Liga.net