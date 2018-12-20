НКРСИ рассматривает возможность провести следующие тендеры в 4G-диапазоне уже в 2019-2020 годах

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Следующие тендеры по распределению 4G-частот в Украине могут пройти уже в конце 2019-го — начале 2020-го года, сообщил глава НКРСИ Александр Животовский в интервью LIGA.net.

Александр Животовский объяснил, что доступных частот в данном диапазоне очень мало, так что речь идет скорее об обмене частотами с другими операторами и перелицензировании. Также нужно учитывать необходимые минимальные полосы для предоставления услуг абонентам во время проведения рефарминга, а также совершить облеты, после которых возможно можно будет говорить еще и о 800-м и 700-м диапазонах.

Если объединить их с 900-м, разбить по пакетам и вынести на тендер блоками, частот будет достаточно, чтобы часть отдать по праву первого выкупа действующим операторам. Остальные части можно будет вынести на торги.

Глава НКРСИ отметил, что регулятор также учитывает перспективность и других диапазонов для потенциального нового тендера. В частности, там могут появится предложения в диапазонах 2,3-2,4 ГГц и 3,4-3,7 ГГц.

Напомним, что ранее НКРСИ предложила в разы повысить плату за пригодные для 4G и 5G радиочастоты, которые сейчас используются не по назначению.

Источник: LIGA.net