Норвежская компания NBT начинает строить комплекс ветроэлектростанций Zophia на юге Украины стоимостью 1,2 млрд евро (это будет крупнейшая береговая ВЭС Европы)

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Норвежская компания NBT начинает реализацию проекта строительства ветровой электростанции «Zophia» на территории Запорожской области Украины. После завершения строительства проект будет крупнейшей в Европе береговой ветровой электростанцией, общая сумма инвестиций должна составить порядка 1,2 миллиарда евро.

В рамках реализации проекта «Zophia» планируется установить от 130 до 150 ветроустановок Siemens Gamesa с высотой мачты 122-127 м, диаметром ротора 145-155 м установленной мощностью 5-6 МВт. Ожидается, что ежегодно ВЭС будет производить около 2,8 млн ГВтч электроэнергии, чего достаточно для обеспечения электроэнергией более чем 340,000 местных домохозяйств.

Старт строительных работ планируется в декабре текущего года, завершение — в 2023 году. На строительстве будет задействовано более 500 человек. Во время операционной фазы работу ветропарка будут обеспечивать до 150 человек.

Напомним, что в 2019 году компания NBT приобрела проект строительства ветроэлектростанции на территории Якимовской и Кирилловской территориальных общин Запорожской области. В декабре того же года между Запорожской ОГА и компанией NBT был подписан договор о сотрудничестве, в рамках которого были достигнуты договоренности о привлечении соответствующих инвестиций в инфраструктуру области.

Источник: Liga.net, Zophia