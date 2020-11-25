Норвежская компания NBT начинает строить комплекс ветроэлектростанций Zophia на юге Украины стоимостью 1,2 млрд евро (это будет крупнейшая береговая ВЭС Европы)
Норвежская компания NBT начинает реализацию проекта строительства ветровой электростанции «Zophia» на территории Запорожской области Украины. После завершения строительства проект будет крупнейшей в Европе береговой ветровой электростанцией, общая сумма инвестиций должна составить порядка 1,2 миллиарда евро.
В рамках реализации проекта «Zophia» планируется установить от 130 до 150 ветроустановок Siemens Gamesa с высотой мачты 122-127 м, диаметром ротора 145-155 м установленной мощностью 5-6 МВт. Ожидается, что ежегодно ВЭС будет производить около 2,8 млн ГВтч электроэнергии, чего достаточно для обеспечения электроэнергией более чем 340,000 местных домохозяйств.
Старт строительных работ планируется в декабре текущего года, завершение — в 2023 году. На строительстве будет задействовано более 500 человек. Во время операционной фазы работу ветропарка будут обеспечивать до 150 человек.
Напомним, что в 2019 году компания NBT приобрела проект строительства ветроэлектростанции на территории Якимовской и Кирилловской территориальных общин Запорожской области. В декабре того же года между Запорожской ОГА и компанией NBT был подписан договор о сотрудничестве, в рамках которого были достигнуты договоренности о привлечении соответствующих инвестиций в инфраструктуру области.